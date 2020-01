Italia's Got Talent 2020, stasera su Sky Uno e TV8 la prima puntata: le anticipazioni

Al via stasera su Sky Uno e TV8, alle 21:30, Italia's Got Talent 2020, la nuova edizione dello show che quest'anno vedrà la presenza di Joe Bastianich tra i giudici: anticipazioni della prima puntata.

Italia's Got Talent 2020 al via stasera su Sky Uno e TV8, dalle 21:30: la prima puntata aprirà così ufficialmente la nuova edizione, la quinta insieme a SKY, dello show per grandi e piccini.

E sarà un'annata con parecchie novità, a cominciare dai giudici: direttamente da Masterchef Italia, il temutissimo imprenditore Joe Bastianich, che prende così il posto di Claudio Bisio. Al suo fianco, ritroviamo la campionessa olimpica Federica Pellegrini, la regina della discografia Mara Maionchi ed il simpaticissimo Frank Matano, veterano del gruppo al suo quinto anno dietro il tavolo. Alla conduzione, per il quarto anno consecutivo, torna Lodovica Comello, che guiderà giuria e pubblico alla ricerca dei migliori talenti d'Italia.

I quattro giudici hanno come sempre il compito di selezionare i talenti più meritevoli che si alterneranno sul palco di Italia's Got Talent: ciascun concorrente avrà a disposizione 100 secondi per dimostrare di valere almeno 3 "sì" della giuria, così da poter accedere alla fase successiva della gara. Oppure di meritare l'ambitissimo Golden Buzzer: posto al centro del tavolo della giuria, il pulsantone dorato è a disposizione di Federica, Mara, Frank e Joe che hanno la possibilità di schiacciarlo, durante la fase di audizioni, una sola volta per mandare un talento direttamente in finale. Ma oltre a promuovere, i giudici possono anche "bocciare" una performance premendo il buzzer, il pulsante rosso presente davanti a ciascun giudice: con 4 "buzzate" il concorrente deve automaticamente interrompere la sua esibizione e ascoltare il parere dei giudici, che determinerà come sempre l'esito della sua gara.

Al termine di ciascuna delle 7 puntate di Audizioni, la giuria avrà l'arduo compito di decidere quale unico talento, tra tutti coloro che hanno passato il turno, si merita la finale. Ed ecco la seconda novità dell'edizione: anche il pubblico diventa protagonista perché avrà un Golden Buzzer a sua disposizione. Alla fine della settima puntata verrà aperto il televoto e il pubblico potrà votare e scegliere il proprio finalista, diventando ufficialmente il dodicesimo finalista in gara. Dopo la fase di Audizioni, la gara si chiuderà in diretta da Roma con la finale live, in cui 12 finalisti si sfideranno per il titolo di campione. A decretare il vincitore di questa edizione 2020 sarà l'insindacabile giudizio del pubblico da casa.