Italia's Got Talent 2020: Enrico Brignano al posto di Joe Bastianich per la finale di stasera

Joe Bastianich non potrà partecipare alla finale di Italia's Got Talent 2020 stasera e sarà sostituito al tavolo da Enrico Brignano!

Altra novità per la finale di Italia's got Talent 2020 in programma questa sera, in diretta su TV8 alle ore 21.30 dagli studi di Cinecittà di Roma. Dopo l'annuncio della conduzione di Enrico Papi il cast del talent prodotto da Fremantle si arricchisce della presenza di Enrico Brignano che, in qualità di giudice ospite, sostituirà Joe Bastianich assente a 'causa' coronavirus.

Brignano siederà al tavolo della giuria insieme ai veterani Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini. Insieme commenteranno le esibizioni dei 12 finalisti in gara, lasciando al pubblico, unico giudice indiscusso, stabilire chi sarà il vincitore dell'edizione. Joe Bastianich, negli Stati Uniti dove vive e lavora, non potrà purtroppo unirsi ai suoi compagni giudici con i quali ha condiviso le scelte dei finalisti di questa edizione, a causa delle difficoltà di spostamento dovute alla situazione attuale, ma farà il tifo da oltreoceano sostenendo soprattutto il suo Golden Buzzer.

A causa della difficile situazione attuale, @Jbastianich non potrà essere dei nostri questa sera a Roma. Ma i giudici non saranno soli! Ad aiutarli ci sarà @EnricoBrignano, guest judge della Finale di #IGT. Ci vediamo stasera alle 21.30 su @TV8it. ⭐️ pic.twitter.com/YqMofaGAFL — Italia's Got Talent (@IGT_official) March 6, 2020

Sul palco anche l'attore Luca Argentero, che presenterà il monologo sul senso della vittoria e della sconfitta. Il vero protagonista è, quindi, come in ogni finale, il pubblico. Gli spettatori a casa sono già stati chiamati al termine dell'ultima puntata di Audizioni a scegliere il dodicesimo e ultimo finalista, che sarà svelato all'inizio della serata. A loro, attraverso il televoto, il compito di scegliere il vincitore di Italia's Got Talent.

Italia's Got Talent è un programma di Valdo Gamberutti, Amato Pennasilico, Arrigo Benedetti, Gabriela Ventura, Marco Terenzi e Giovanni Todescan, scritto con Alessandro Caroni, Michela Morano, Marya Pacifici e Germana Renzi. La regia è di Sara Ristori, la regia della finale è di Luigi Antonini, Direttore artistico Angelo Bonello, Direttore della fotografia Ivan Pierri, scene di Luigi Maresca.