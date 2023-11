Italia-Macedonia del Nord, dove vedere in TV e streaming la partita di qualificazione Euro 2024

Stasera l'Italia affronta la Macedonia del Nord: ecco dove seguire in televisione ed in streaming la partita di Euro 2024.

Stasera, 17 novembre 2023, la squadra di Luciano Spalletti cerca la vittoria contro la Macedonia del Nord nella partita di qualificazione Euro 2024. Gli azzurri hanno bisogno dei tre punti per mirare al secondo posto della classifica che gli garantirebbe il passaggio del turno senza rischiare con i play-off. Il match Italia-Macedonia del Nord sarà trasmesso in televisione e in streaming, ecco dove poterlo seguire.

Italia-Macedonia del Nord

L'Italia gioca questa sera contro la Macedonia del Nord, la squadra che ci ha eliminato dai mondiali, la penultima partita del girone di qualificazione a Euro 2024. La nazionale è attualmente al terzo posto in classifica nel Girone C alle spalle dell'Ucraina che ha una partita in più rispetto agli Azzurri.

Dove vederla in TV

Italia-Macedonia del Nord sarà trasmessa alle 20:45 in chiaro e in esclusiva su Rai 1. L'incontro si gioca nella cornice dello stadio Olimpico di Roma. Come di consueto, la telecronaca è affidata a Alberto Rimedio, il commento tecnico sarà di Antonio Di Gennaro.

A bordocampo ci sarà Tizia Alla. In studio per i collegamenti ci saranno Alessandro Antinelli e Daniele Adani.

Dove vederla in streaming

La partita Italia-Macedonia del Nord, valida per Euro 2024, si potrà seguire in streaming gratuito grazie alla piattaforma RaiPlay e attraverso l'app ufficiale o da PC fisso o Notebook.

Probabili Formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa. Ct. Spalletti.

MACEDONIA DEL NORD (3-5-2) - Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu; Ashkovski, Elezi, Atanasov, Bardhi, Alioski; Elmas, Miovski. Ct. Milevski.

Classifica Gruppo C e combinazioni utili per il passaggio del turno

Le prime due classificate di ogni girone si qualificano per gli Europei 2024 organizzati dalla Germania. Il 20 novembre si giocherà Ucraina-Italia, ultima partita del girone

Inghilterra: 16 punti (6 partite giocate - già qualificata)

Ucraina: 13 punti (7 partite giocate)

ITALIA: 10 punti (6 partite giocate)

Macedonia del Nord: 7 punti (6 partite giocate)

Malta: 0 punti (7partite giocate)

L'Italia, per passare il turno, potrebbe subire una sconfitta nella partita contro la Macedonia del Nord, purché riesca a prevalere contro l'Ucraina nell'ultimo turno. Grazie al precedente successo nell'incontro di andata, un'altra vittoria garantirebbe alla squadra italiana il passaggio al turno successivo senza dover affrontare i playoff.

Anche in presenza di tre squadre a quota tredici punti, cioè Italia, Macedonia del Nord e Ucraina, gli azzurri supererebbero il turno sulla base della somma dei punti ottenuti negli scontri diretti (in questo caso 7, in confronto ai 6 dell'Ucraina e ai 4 della Macedonia).

Inoltre, con quattro punti totali tra Ucraina e Macedonia del Nord l'Italia è sicura di avanzare al turno successivo.