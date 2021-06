Italia-Galles, polemica per i calciatori non inginocchiati: interviene il presidente della FIGC

All'indomani di Italia-Galles non si placa la polemica per i calciatori che non si sono inginocchiati per il Black Lives Matter: è intervenuto anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina.

La decisione dei calciatori che non si sono inginocchiati durante Italia-Galles di ieri sera ha suscitato numerose polemiche via social, che l'indomani sono proseguite anche in TV e sui giornali.

Tanto da spingere il presidente della Figc, Gabriele Gravina, a intervenire sulla questione durante la conferenza stampa di chiusura di Casa Azzurri: "Massimo rispetto per tutte le forme di dimostrazione contro la discriminazione razziale. Noi non imponiamo nulla, noi lasceremo liberi i nostri ragazzi [...] Chi conosce la Figc sa che noi poniamo in essere ogni attività contro ogni forma di razzismo. Questo non può essere frutto di imposizione, ognuno assume le sue convinzioni attraverso le sue sensibilità più o meno tangibili. Con i ragazzi ne avevamo parlato, sapevamo che il Galles lo avrebbe fatto ed era previsto nel protocollo pre gara. I ragazzi sono stati liberi, qualcuno si è inginocchiato e altri hanno applaudito come i tifosi".

Cosa è successo. Ieri sera, durante Italia-Galles, ultima partita in programma per il Girone A degli Europei 2021, a pochi secondi dall'inizio tutti i giocatori del Galles si sono inginocchiati sul prato dell'Olimpico come segno di rispetto e condivisione per le battaglie del movimento Black Lives Matter. Il gesto, già visto in questi Uefa Euro 2020, è stato approvato dall'Uefa.

Per la Nazionale italiana, però, sono stati solo 5 i calciatori in ginocchio - Belotti, Pessina, Bernardeschi, Emerson e Toloi - mentre tutti gli altri sono rimasti in piedi, alcuni hanno applaudito, come i tifosi presenti.

Per quanto si sia trattato di una manciata di secondi, e il sospetto sia dunque che molti giocatori, concentrati sul match, non abbiano neppure compreso cosa stesse accadendo, la scelta di quegli Azzurri rimasti in piedi non è piaciuta a tanti. Compreso Claudio Marchisio che, commentando la partita su Rai1, si è espresso in diretta piuttosto duramente: "C'è libertà di scelta ma sarebbe stato meglio vederli tutti inginocchiati".