Italia contemporanea: da stasera su Sky Arte la serie alla scoperta dei luoghi d'arte nel nostro Paese

Si chiama Italia contemporanea ed è la nuova serie tv, in onda da stasera su Sky Arte alle 20:45, che ci porta alla scoperta dei luoghi d'arte più belli e misteriosi del nostro Paese.

L'Italia è costellata da meraviglie artistiche dove non te lo aspetti. Sono i luoghi dell'arte contemporanea, spesso meno conosciuti, forse meno compresi, ma non per questo meno iconici e spettacolari.

Condotta dal critico e giornalista Nicolas Ballario, la serie coinvolgerà location diverse e originali. Elemento ricorrente in tutte le puntate è una porta rossa, simbolo del passaggio verso la dimensione del contemporaneo, che permette a Nicolas di spostarsi dallo studio alle location - in particolare quelle dove ad attenderlo c'è un ospite. Ad arricchire ulteriormente ogni puntata una clip in animazione, che ci farà scoprire la vita di un artista contemporaneo a partire da una sua opera fondamentale. Italia contemporanea vuole essere un modo nuovo per far conoscere l'arte contemporanea in Italia e per dimostrare che tutti possono accostarvisi e apprezzarne la bellezza.

Ogni puntata è dedicata a un tema specifico e racconta le opere e i musei più esemplari diffusi sul territorio italiano attraverso le loro spettacolari immagini.

Ecco la programmazione:

"Metropoli", in onda stasera, sabato 8 maggio. Una puntata dedicata esclusivamente ai musei delle grandi città, veri e propri templi dell'arte contemporanea: Museo del Novecento di Milano; Maxxi - Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma; Museo Madre di Napoli; MAMbo di Bologna. Ospite: l'artista Marinella Senatore.

"Open Air", in onda il 15 maggio. L'Italia è ricca di musei a cielo aperto: nelle piazze, nei giardini, nelle città e nei parchi. Conoscerli è immergersi in spazi a volte nascosti, a volte sotto gli occhi di tutti: Fontana Igloo di Mario Merz e Fondazione Merz a Torino; Tuttomondo di Keith Haring a Pisa; Ago, filo e nodo di Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen a Milano; Grande Cretto di Alberto Burri a Gibellina (TP). Ospite Piergiorgio Castellani, artefice insieme a Keith Haring del murale Tuttomondo a Pisa.

"Vecchio e nuovo", in onda il 22 maggio. Palazzi antichi, ex fabbriche, siti archeologici che oggi ospitano opere d'arte: in questa puntata scopriremo l'arte contemporanea in luoghi antichi o ripensati ad hoc: OGR, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e Castello di Rivoli a Torino; Pirelli HangarBicocca a Milano; Cavallo di sabbia di Mimmo Paladino a Paestum; Collezione Peggy Guggenheim, Fondazione Pinault e La Biennale a Venezia. Ospite la storica dell'arte Angela Vettese.

"Off road", in onda il 29 maggio. Posti impervi o isolati, spettacolari e sublimi, o semplicemente fuori dalle rotte più battute... ovvero: scoprire l'arte dove non te l'aspetti. Calamita Cosmica di Gino De Dominicis nell'ex chiesa della Santissima Trinità in Annunziata di Foligno; Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato; Stazione dell'Arte a Ulassai (NU); Il Giardino dei tarocchi di Niki de Saint Phalle a Pescia Fiorentina (GR). Ospite la direttrice del Centro Pecci di Prato Cristiana Perrella.

Prodotta dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la produzione esecutiva di Tiwi e in collaborazione con Sky Arte, Italia Contemporanea è la nuova serie in prima visione su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky), disponibile on demand e in streaming su NOW.

Ogni puntata sarà inoltre disponibile in streaming per tutti gratuitamente su https://video.sky.it/arte e sul canale Vimeo di italiana, il portale della Farnesina per la promozione della lingua, della cultura e della creatività italiana nel mondo.