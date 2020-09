Italia-Bosnia Erzegovina di UEFA Nations League in onda stasera: dove vederla in TV e in streaming

Stasera alle 20:30 va in scena Italia-Bosnia Erzegovina, primo turno della II edizione della UEFA Nations League: ecco dove vedere la partita in TV e in streaming.

Italia-Bosnia Erzegovina va in scena stasera alle 20:30, primo turno della seconda edizione della UEFA Nations League. Sarà possibile vederla in TV e in streaming grazie alla RAI: scopriamo esattamente su quali canali e piattaforme.

Stasera si gioca Italia-Bosnia Erzegovina, primo turno della seconda edizione della UEFA Nation, ribattezzata la Champions delle nazioni, che mette in palio, oltre al titolo di campione della UEFA Nations League, due posti per i playoff del Mondiale 2022 in Qatar.

Entrambe le squadre fanno parte del Gruppo 1 della Lega A insieme a Polonia ed Olanda. L'ultima volta che la nostra nazionale è scesa in campo è stato lo scorso 18 novembre. La competizione si svolge ogni due anni e coinvolge tutte le 55 nazionali membri della UEFA, divise in quattro leghe, A, B, C e D. Le prime tre (A, B e C) hanno un organico di 16 squadre suddivise in quattro gruppi da quattro, mentre Lega D vede sette squadre, suddivise in due gironi, uno da quattro ed uno da tre.

Dove vederla in TV

Sarà possibile vedere Italia-Bosnia Erzegovina in chiaro su Rai1 in diretta e in HD, il calcio di inizio è previsto per le ore 20:45. telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Si gioca allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Il commento sarà affidato a Claudio Marchisio. L'ex centrocampista della Juventus, infatti, ha siglato un accordo con la Rai, per tutta stagione 2020-2021, e dunque fino al termine del Campionato Europeo 2021: Marchisio, in particolare, sarà presente nello studio allestito all'interno dello stadio Artemio Franchi, con Marco Lollobrigida.

Dove vederla in streaming

Italia-Bosnia può essere seguita in streaming gratis sul proprio computer grazie a RaiPlay, il portale multimediale della RAI.