Isola dei Famosi 2022 al via stasera su Canale 5: ecco chi sono i concorrenti

Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via l'Isola dei Famosi 2022. Il reality show condotto da Ilary Blasi parte con 22 naufraghi pronti a sfidarsi per conquistare la vittoria finale ed il montepremi di 100.000 euro, metà del quale, per regolamento, andrà in beneficenza.

La principale novità di questa edizione è nel cast dei concorrenti (tutti annunciati da questa clip su Mediaset Infinity), una parte composta da coppie unite da un legame (amoroso, famigliare o amicale) e l'altra da "singoli".

Le coppie sono:

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni

e il figlio Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni

e la moglie Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo

e il fratello Jeremias e il padre Gustavo Rodriguez

e il padre Lory Del Santo (già vincitrice dell'edizione 2005) e il compagno Marco Cuculo

(già vincitrice dell'edizione 2005) e il compagno Silvano Michetti e Nick Luciani (due componenti del gruppo musicale dei Cugini di Campagna)

I concorrenti "singoli" sono

Antonio Zequila

Blind Estefania

Bernal

Floriana Secondi

Ilona Staller

Jovana Djordjevic

Roberta Morise

Marco Melandri

Nicolas Vaporidis

Roger Balduino

La prima puntata prevede l'iconico lancio dei concorrenti dall'elicottero per approdare su una delle isole di Cayos Cochinos. Nell'intervista di presentazione del programma, rilasciata da Ilary Blasi al settimanale TV, Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha affermato che, in questa fase, hanno tenuto separati i due gruppi. Inoltre quest'anno non ci sarà L'isola segreta e"ci concentreremo sul gioco, sui naufraghi e sulle dinamiche che si instaureranno fra loro".

L'edizione che partire stasera dell'Isola dei Famosi è la numero sedici, la seconda condotta da Ilary Blasi che quest'anno avrà al suo fianco, come opinionisti, due veterani del programma: Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Grande ritorno per Alvin nelle vesti di inviato in Honduras per la quarta volta.