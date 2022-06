Isola dei famosi 2022, i naufraghi esprimono l’ultimo desiderio prima della finale di stasera

Prima della finale dell'Isola dei famosi 2022 i naufraghi hanno espresso un ultimo desiderio: molti di loro vorrebbero mangiarsi una teglia di pizza, anche se Carmen Di Pietro opterebbe volentieri per un piatto di spaghetti.

Nick Luciani, Marialaura de Vitis, Mercedesz Henger, Luca Daffrè, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro sono i sei naufraghi che stasera si contenderanno il montepremi in palio, molti di loro sono sull'isola da quasi cento giorni e, oltre agli affetti, sentono la mancanza del cibo. Per questo, prima di andare via, gradirebbero un ultimo regalo dallo spirito dell'isola.

Ebbene, come si sa sull'Isola si patisce soprattutto la fame, arrivando a desiderare quelle pietanze che nella vita reale sono alla portata quotidiana, per questo Marialaura De Vitis e Mercedesz Henger sperano che venga esaudito un loro desiderio. Pochi giorni fa hanno chiesto come 'ultima cena' pizze e patatine fritte. Carmen Di Pietro non pone limiti alla provvidenza "qualsiasi cosa andrebbe bene" per poi esprimere una preferenza per le solite "polpette o spaghetti".

Più tardi Marialaura de Vitis e Mercedesz Henger hanno provato a chiarirsi dopo giorni di incomprensioni, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity. L'ex di Paolo Brosio accusa la rivale di avere "un atteggiamento vittimista e di riderle in faccia" e "di parlare con un tono un poco saccente e superbo".

"La parte lesa tesoro mi dispiace dirtelo sono io" ha replicato la Henger "questo non è vittimismo, ma un dato di fatto". Le due alla fine sono rimaste sulle proprie posizioni "voglio vivere questi giorni serenamente e darle la possibilità di farmi cambiare idea fuori da qui", ha detto Mercedesz davanti alla telecamera.