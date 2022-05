Isola dei Famosi 2022, Guendalina Tavassi lascia il programma: ieri l'ex marito è stato scarcerato

Ieri, 23 maggio, Guendalina Tavassi ha lasciato l'Isola dei Famosi 2022: la naufraga, cogliendo di sorpresa il pubblico da casa, ha spiegato di non poter continuare il suo percorso. Guendalina ha raccontato di avere delle cose urgenti da risolvere, questioni di cui aveva parlato ad Ilary quando aveva accettato di partecipare al programma. Al pubblico da casa non è sfuggito che proprio ieri, Umberto D'Aponte, l'ex marito della naufraga, è stato rilasciato dalla prigione, dove era finito dopo una denuncia per maltrattamenti della stessa Tavassi.

Brutte notizie per l'Isola dei Famosi 2022 che ieri, in un colpo solo, ha perso due potenziali vincitori. Dopo Alessandro Iannoni, anche Guendalina Tavassi ha detto no alla proposta di prolungamento del programma, una decisione sofferta, come testimoniano le lacrime che hanno accompagnato la decisione della naufraga. "Torno dai miei figli, per me è una pugnalata al cuore, mi viene da piangere, ma ci ho riflettuto a lungo. Oggi sarebbe stata la finale, per me lo è, ho delle cose da risolvere, inoltre Gaia compie 18 anni, non posso mancare al suo compleanno".

Guendalina poi, rispondendo alle domande che le arrivavano dallo studio ha detto "Se fosse dipeso da me sarei rimasta qui, non posso lasciare i miei bambini proprio in questo momento". A nulla sono valse le parole del padre "Guendalina, ascoltami bene, qui non c'è nessun rischio di nulla, e noi ci intendiamo bene, mi hai capito" come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

La scelta di Guendalina Tavassi è stata appoggiata dal fratello Edoardo "Io la capisco, conosco tutta la situazione e non posso insistere, lei deve andare, non devo convincerla a restare. Ci sono cose che qui non si possono dire", ha detto il fratello che poi, nel momento in cui Guendalina ha lasciato l'isola, le ha urlato: "sei tu l'isola, sei tu", regalando agli spettatori il remake del Grande Fratello 11, quando Guenda abbandonò la casa tra le urla di Margherita Zanatta "Sei tu il Grande Fratello, sei tu".