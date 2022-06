Isola dei Famosi 2022, Guendalina Tavassi: “Edoardo sarebbe potuto rimanere, anche immobilizzato”

Guendalina Tavassi è arrabbiata per l'eliminazione del fratello Edoardo dall'Isola dei Famosi 2022: l'ex naufraga ritiene che la produzione poteva farlo rimanere per giocarsi la finale.

Per Guendalina Tavassi il fratello Edoardo poteva restare altri sei giorni sull'Isola dei Famosi e giocarsi la possibilità di partecipare alla finale e vincere il reality: l'ex naufraga, in un'intervista a Fanpage, ha chiarito il motivo per cui ha fatto saltare il collegamento in diretta con il programma di Ilary Blasi.

Lunedì 20 giugno, Edoardo Tavassi ha abbandonato l'Isola dei Famosi, il naufrago, durante una prova ricompensa si è rotto i legamenti e il medico gli ha negato il nulla osta per andare avanti nel reality, come ha raccontato nella clip caricata su Mediaset Infinity. Appena si è diffusa la notizia Guendalina, sorella di Edo ed ex concorrente del reality, ha scritto su Instagram "sono una persona onesta e leale, quindi ho deciso di non collegarmi" e ancora "a differenza di molti che sono interessati solo alla tv preferisco rimanere nell'anonimato ma sempre dalla parte del giusto".

Oggi, nell'intervista a Stefania Rocco di Fanpage, ha chiarito il senso della sua polemica: Guenda ha confermato che solo poche ore prima del collegamento ha saputo che il fratello non sarebbe rientrato in gioco "non me la sono sentita di vedere i tributi a lui dedicati perché, per me e per tutta Italia da quello che ho potuto leggere, Edo sarebbe dovuto essere il vincitore dell'Isola. Doveva restare lì, se se la sentiva! Ieri non avevo ancora potuto parlarci ma penso che sarebbe rimasto anche dolente e morente: dopo tre mesi di Isola, a sei giorni dalla finale chiunque sarebbe rimasto. Solo il viaggio Honduras-Italia dura tre giorni tra aerei, scambi e autobus. Considerando che poteva restare altri sei giorni sulla stuoia, seduto in spiaggia, avrei preferito che rimanesse. Poteva non vincere ma almeno ci avrebbe provato. Dall'Isola hanno detto che ritenevano rischioso farlo restare. Ma mandarlo in Italia comporta comunque un viaggio lungo tre giorni. Ci sono rimasta male per questo. A questo punto, poteva restare fermo in spiaggia e poi fare la finale".

Il pensiero di Guenda è ampiamente condiviso sui social "È stato bruttissimo vederlo andare via. Sognavamo un podio con lui, Nicolas e Carmen, non con persone che sono arrivate ieri. Non la trovo giusta questa finale. Prima me ne vado io perché prolungano il gioco e non posso restare, poi anche mio fratello è costretto ad andarsene. Siamo proprio sfigati".

Andato via il fratello, Guendalina fa il tifo per Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro "Nicolas e Carmen e va bene, ci stava. Ma sognavamo una finale con me, Edoardo, Alessandro, Nicolas e Carmen. Gli altri, con tutto il bene che posso volergli, sono arrivati dopo e non meritavano quanto noi. È come se io arrivassi l'ultimo giorno e partecipassi alla finale solo per quello. La vedo un po' così". La sensazione del pubblico che commenta il programma sui social è la stessa.