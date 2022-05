Isola dei Famosi 2022, Carmen Di Pietro dopo due mesi rivede la figlia “Carmelina, mamma ha tanta fame”

Forti emozione per Carmen di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2022 grazie a Carmelina, secondogenita della showgirl. La ragazza era in studio per salutarli, i due hanno potuto vederla attraverso il monitor montato nella zona nomination. Carmen, nonostante la commozione, ha trovato il tempo di lamentarsi per la fame.

Carmen di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni sono tra i personaggi preferiti dal pubblico di questa nuova edizione dell'Isola dei Famosi. I due, con i loro battibecchi, hanno animato numerosi segmenti del programma, con il ragazzo che cerca in tutti i modi di smarcarsi da Carmen, che all'Isola abbiamo imparato a conoscere come vera mamma chioccia.

Ieri madre e figlio hanno vissuto un bel momento quando lo spirito dell'Isola ha scelto loro per una bella ed emozionante sorpresa facendoli parlare con Carmelina, figlia di Carmen e sorella minore di Alessandro. La ragazza non solo ha potuto parlare con loro, ma i due naufraghi sono riusciti a vederla grazie al monitor posizionato in zona nomination. Carmelina ha provato ad incoraggiarli e a sostenerli, "andate avanti, siete forti", ha detto ad entrambi, anche se a Ilary Blasi ha confessato di fare il tifo per il fratello.

Alessandro, che normalmente aiuta la sorella a fare i compiti, le ha chiesto come andava la scuola. Carmen, commossa le ha chiesto come stava e poi le ha detto "Io ha tanta fame".

Carmelina, che come si era ripromessa è riuscita a non piangere, li ha rassicurati ancora una volta "Mi mancate tantissimo. A casa tutto bene, con papà andiamo d'accordo e anche con la nonna. Dovete arrivare più lontano possibile. Vi guardo ogni giorno". Poi, rivolgendosi alla Di Pietro, le ha detto "Non pensare a me e non pensare alla fame". L'incontro, che potete vedere nella clip caricata su Mediaset Infinity, ha emozionato il pubblico e aumentato il gradimento verso Carmen e Alessandro