Isola dei Famosi 2022, anticipazioni dell’undicesima puntata: cambieranno le regole del reality

Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Nel corso della trasmissione Ilary Blasi annuncerà alcuni cambiamenti nelle regole del reality. Ecco cosa succederà questa sera tra eliminazioni e nomination.

Nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022 e con le anticipazioni di una puntata che, ancora una volta, si presenta ricca di sorprese e colpi di scena per i nostri naufraghi che, dopo l'ultima puntata, sono di nuovo tutti insieme, non senza problemi di convivenza, come dimostra la clip caricata da Mediaset Infinity.

Nel corso della serata i naufraghi affronteranno due duelli all'ultimo sangue: i perdenti delle sfide saranno i primi nominati della puntata. Clemente Russo sosterrà una missione per poter tornare in gioco da Playa Sgamada e riabbracciare così la moglie Laura Maddaloni. Se dovesse fallire però andrà direttamente al televoto: a quel punto, sarà il pubblico ad avere in mano la sorte dell'ex pugile.

Uno tra Edoardo Tavassi e Ilona Staller dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: app Mediaset Infinity, sito web, Smart Tv, sms.

Il leader Blind sarà posto di fronte a una tentazione: farà una scelta per sé stesso o per il gruppo? Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.