Isola dei Famosi 2022, anticipazioni della tredicesima puntata: ecco chi sbarcherà stasera

Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Il reality show si arricchisce di una nuova dinamica: Beatriz Marino arriverà in Playa Palapa per un confronto con Roger Balduino. Sarà l'inizio di un nuovo "triangolo artistico" televisivo dopo quello del GF Vip 6?

Nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022 e con le anticipazioni di una nuova puntata condotta, come sempre, da Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Nelle precedenti dirette abbiamo visto come il rapporto tra Beatriz Marino e Roger Balduino non sia del tutto chiaro. Lui la definisce un'ex, mentre lei, nello studio del programma, ha detto "la nostra storia non era finita", come si vede nella clip disponibile su Mediaset Infinity.

Beatriz Marino sbarcherà questa sera sull'Isola per un faccia a faccia con l'ex fidanzato Roger Balduino ed Estefania Bernal, tutti si chiedono se a questo punto la brasiliana resterà sull'Isola, per ripercorrere i passi di Delia Duran al Grande Fratello Vip 6. Inoltre, Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni saranno i protagonisti di una sfida per scampare a una punizione. Tutti i naufraghi si batteranno poi in una prova che determinerà il primo nominato di puntata.

Uno tra Carmen Di Pietro, Estefania Bernal e Blind dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. E proprio a Playa Sgamada sulle tre naufraghe Ilona Staller, Lory Del Santo e Licia Nunez si abbatterà un televoto flash: chi di loro dovrà tornare definitivamente in Italia? A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: l'app Mediaset Infinity, il sito web, la smart tv, o con SMS.

La puntata come sempre si concluderà con le nomination, palesi e segrete, coordinate da Alvin.