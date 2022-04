Isola dei Famosi 2022, anticipazioni della dodicesima puntata: Guendalina Tavassi contro Laura Maddaloni

Stasera su Canale 5 alle 21:45 torna l'Isola dei Famosi 2022, ecco le anticipazioni della puntata: un naufrago tornerà definitivamente in Italia.

Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Nel corso della trasmissione ci sarà un faccia a faccia tra Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni, dopo una settimana caratterizzata da numerosi litigi.

Nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022 e con le anticipazioni di una nuova puntata condotta, come sempre, da Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. Durante la settimana, la mancanza di cibo ha provocato numerosi litigi, l'ultimo, scoppiato poche ore fa, ha visto coinvolte, ancora una volta, Guendalina Tavassi e Laura Maddaloni, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity.

Un segmento del programma sarà dedicato a un nuovo capitolo della storia tra Roger Balduino, Estefania Bernal e Beatriz, l'ex fidanzata del conteso modello. Carmen Di Pietro è alle prese con la voglia di emancipazione del figlio Alessandro Iannoni ma sarà anche la protagonista di un nuovo e divertente Cocco Quiz. Uno tra Edoardo, Guendalina Tavassi, Marco Cucolo e Licia Nunez dovrà abbandonare la Palapa alla volta di Playa Sgamada. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS.

Nuova eliminazione a Playa Sgamada: un naufrago tra Lory Del Santo, Ilona Staller e Marco Senise dovrà infatti lasciare definitivamente l'Isola e tornare in Italia. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.