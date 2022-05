Isola dei Famosi 2022, anticipazioni della 19ma puntata: chi accetterà il prolungamento?

Stasera su Canale 5, alle 21:45, prende il via la nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2022. Il reality show questa sera metterà i naufraghi di fronte ad una difficile decisione: chi di loro sceglierà di accettare il prolungamento e continuare la sua avventura sull'isola?

Nuovo appuntamento con l'Isola dei Famosi 2022 e con le anticipazioni di una nuova puntata condotta, come sempre, da Ilary Blasi, affiancata in studio dagli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino. In questa puntata, i concorrenti si troveranno di fronte ad un bivio, dovranno decide se accettare o rifiutare il prolungamento, il programma, infatti, si chiuderà il 27 giugno.

Nel corso della serata i naufraghi condivideranno col pubblico le decisioni sul loro futuro all'Isola: continuare a lottare per la vittoria nell'edizione più lunga di sempre o rinunciare e tornare in Italia? Chi deciderà di restare? Chi abbandonerà il gioco?

La "strana coppia" formata da Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi affronterà una prova divertente, in palio un dolce premio per tutti i naufraghi. Uno tra Roger Balduino, Estefania Bernal, Luca Daffrè e Gennaro Auletto dovrà abbandonare la Palapa. Il modello partenopeo risentito per la nomination, ha chiesto consigli alla veterana Carmen Di Pietro, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity. A deciderlo il voto dei telespettatori espresso attraverso quattro canali: App Mediaset Infinity, Sito Web, Smart Tv, SMS. Infine, spazio alle nuove nomination coordinate da Alvin.