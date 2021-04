Isola dei famosi 2021 stasera su Canale 5: Ignazio Moser tra i naufraghi

L'Isola dei Famosi 2021 torna stasera su Canale 5 in prima serata per la tredicesima puntata con tante novità: Ignazio Moser sbarcherà in Honduras e si unirà a uno dei due gruppi, arrivista o primitivo? In studio a sostenerlo ci sarà Cecilia Rodriguez.

Stasera per il terzo giovedì consecutivo l'isola dei Famosi 2021 torna in differita per dare spazio ai 'cugini' di Supervivientes, l'omologo spagnolo in onda su Telecinco. Stando alle indiscrezioni dovrebbe essere l'ultima volta che il reality va in onda di giovedì, la settimana prossima dovrebbe andare in onda, in diretta, di venerdì.

Il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banjay Italia prevede nuovi colpi di scena che metteranno a dura prova i naufraghi, mentre, dopo il rifiuto di Gilles Rocca nel corso dell'ultima puntata, Francesca Lodo avrà una nuova occasione per affrontare il bacio in apnea e provare a vincere un piatto di pasta. A commentare la puntata con la padrona di casa Ilary Blasi ci saranno come sempre i tre opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall'Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi importanti vantaggi per la vita sull'Isola e di aggiudicarsi il ruolo di leader dei rispettivi gruppi. Quattro i concorrenti al televoto: chi tra Manuela Ferrera, Miryea Stabile, Roberto Ciufoli e Ubaldo Lanzo verrà salvato dal pubblico?

In studio ci saranno gli ex naufraghi Akash Kumar e Daniela Martani, tra le file dei parenti torna ospite Giulia Salemi per sostenere la mamma, Fariba Therani.