Isola dei famosi 2021, perché Fariba Tehrani ha rischiato la squalifica

Fariba Tehrani ha rischiato di dover abbandonare l'Isola dei Famosi 2021 per aver violato una delle regole fondamentali del reality: usare elementi che non esistono in natura.

Fariba Tehrani ha rischiato di essere squalificata dall'Isola dei Famosi 2021 dopo aver acceso il fuoco con un assorbente: la naufraga è stata richiamata dalla produzione per aver usato un materiale che non esiste in natura.

L'isola dei famosi è il reality della sopravvivenza per antonomasia, i naufraghi devono usare solo materiali che esistono in natura senza ricorre a trucchi o a espedienti per facilitarsi il soggiorno sull'isola. Fariba Tehrani, che ha dimostrato dalla prima puntata di non avere la stoffa della naufraga, ha provato ad aggirare il regolamento ma è stata subito richiamata dalla produzione.

La donna, che condivide il soggiorno sull'isola dei 'parassiti' con Ubaldo Lanzo, non riuscendo ad accendere il fuoco con i metodi primitivi ha fatto ricorso ad un assorbente, grazie al quale è riuscita a riprodurre il sacro fuoco. Purtroppo per lei questo metodo non è stato accettato dalla produzione che è intervenuta immediatamente: ai due naufraghi è stato intimato di spegnere subito il fuoco ed è stato consegnato un duro comunicato con cui Fariba è stata minacciata di espulsione nel caso dovesse ricorrere ad altri trucchi del genere.

"Cari naufraghi di Parasite Island avete acceso il fuoco con un assorbente, materiale che non esiste in natura. Per questo motivo dovere assolutamente spegnerlo. Pena l'espulsione definitiva da L'Isola dei Famosi".

Fariba e Ubaldo hanno subito spento il fuoco, nel frattempo restano in attesa di conoscere il loro futuro e sapere se e quando potranno unirsi al resto dei naufragi.

Stasera va in onda la terza puntata de L'isola dei famosi 2021 condotta a Ilary Blasi, Elettra Lamborghini potrebbe unirsi a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi nel suo ruolo di opinionista del reality. I concorrenti in nomination sono Angela Melillo e Akash Kumar, quest'ultimo secondo i sondaggi sembra destinato ad abbandonare l'isola, vedremo se anche a lui sarà data una seconda possibilità restando a Parasite Island.