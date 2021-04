Ironheart: Chinaka Hodge sceneggiatrice della serie Marvel

La serie Ironheart, prodotta per Disney+, verrà scritta da Chinaka Hodge, come rivelato nelle ultime ore online.

Il ruolo della protagonista è stato affidato a Dominique Thorne che avrà la parte di Riri Williams e il progetto è in fase di sviluppo da qualche mese, dopo essere stato annunciato ufficialmente a dicembre.

Chinaka Hodge è una sceneggiatrice, poetessa, commediografa ed educatrice. Tra i suoi precedenti progetti televisivi, prima di ottenere la possibilità di occuparsi di Ironheart, ci sono stati il reboot di Amazing Stories e Snowpiercer.

Hodge ha inoltre pubblicato i libri di poesie For Girls with Hips: Collected Poems and Writings e Dated Emcees. Tra le sue opere teatrali ci sono invece Chasing Mehserle e Mirrors in Every Corner. Chinaka, inoltre, ha fondato il collettivo hip hop The Getback di cui fa parte anche Daveed Diggs.

Riri Williams, che verrà interpretata da Dominique Thorne, è una geniale inventrice e creatrice di un'avanzata armatura. Il personaggio è stato introdotto nei fumetti Marvel nel 2016 ed è stato creato da Brian Michael Bendis e dall'artista Mike Deodato. Tra le pagine è una quindicenne del MIT che crea un'armatura ispirandosi a quella di Iron Man. Tony Stark la nota e la incoraggia a impegnarsi come supereroina.