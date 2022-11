Irene Cara è morta, l'attrice e cantautrice di hit Fame e Flash Dance aveva 66 anni

Irene Cara (Irene Cara Escalera per intero), celebre cantante e attrice americana è morta all'età di 63 anni. Per adesso non sono state ancora ufficializzate le ragioni del decesso, riportando che si è spenta nella sua casa in Florida.

Una foto della cantante Irene Cara

Nel corso della sua carriera Irene Cara è riuscita a raggiungere la celebrità mondiale grazie a canzoni come Fame e Flash Dance... What a feeling, fino a vincere due volte l'oscar per la miglior canzone.

L'annuncio ufficiale della scomparsa è arrivato direttamente sul profilo twitter della cantante con un post scritto da Judith A. Moose, sua agente: "È con profonda tristezza che a nome della sua famiglia annuncio la scomparsa di Irene Cara. La cantautrice, e attrice premio Oscar se n'è andata nella sua casa in Florida", riporta il post in apertura.

"Le cause della sua morte restano al momento sconosciute e saranno diffuse pubblicamente a tempo debito. La famiglia di Irene ha richiesto la massima privacy mentre elaborano il loro dolore. Era un'anima meravigliosamente dotata, la cui eredità vivrà per sempre attraverso la sua musica e i suoi film".