Io ti cercherò: iniziate le riprese della serie con Alessandro Gassman!

Sono in corso le riprese a Roma di Io ti cercherò, la nuova serie crime con Alessandro Gassman scritta da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli eMassimo Bavastro, una coproduzione Rai Fiction-Publispei, prodotta da Verdiana Bixio.

Protagonisti della serie in 8 episodi da 50 minuti (4 serate) diretta da Gianluca Maria Tavarelli ("Maltese - Il Romanzo del Commissario", "Il Giovane Montalbano", "Borsellino") sono Alessandro Gassmann ("I bastardi di Pizzofalcone", "Il Nome del Figlio", "Caos Calmo") - nei panni di Valerio, un ex poliziotto che segue un'indagine non ufficiale sulla morte del figlio - e Maya Sansa ("Tutto può succedere", "Buongiorno notte", "Bella Addormentata") che interpreta Sara, un'ex collega di Valerio. In una Roma notturna e sconosciuta, l'indagine sulla morte del figlio Ettore (Luigi Fedele, Quanto Basta, Piuma), rappresenta per Valerio l'ultima possibilità di recuperare un legame con quel ragazzo che non vedeva da anni, affrontando i fantasmi del passato e i troppi errori che li hanno allontanati. Una morte sospetta - quella di Ettore - archiviata come suicidio ma che secondo Valerio nasconde qualcosa di losco.

Venezia 2018: uno scatto di Alessandro Gassman al photocall di Una storia senza nome

Nel cast anche Andrea Sartoretti (Romanzo Criminale - la serie, ACAB - Boris) nel ruolo di Gianni, fratello di Valerio, e Zoe Tavarelli (Non prendere impegni stasera, Un amore), nelle vesti di Martina, fidanzata di Ettore, che accompagna Valerio nel doloroso viaggio alla riscoperta del figlio e alla ricerca della verità. Dopo "E' arrivata la Felicità" e "Un Medico in Famiglia", con "Io ti cercherò" continua la collaborazione tra Rai Fiction e Publispei, che questa volta co-producono una crime story che saprà emozionare e coinvolgere il pubblico, raccontando la forza dei legami e dei sentimenti, il sottile confine tra il bene e il male e le tante sfaccettature e difficoltà che la vita può metterci di fronte. La serie andrà in onda prossimamente su Rai1.