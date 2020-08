Inter-Siviglia, la finale di Europa League in onda stasera: dove vederla in TV e in streaming

Stasera va in scena Inter-Siviglia, finale di Europa League: ecco dove vedere la partita in TV e in streaming.

Inter- Siviglia, la finale di Europa League, va in scena stasera alle 21:00. Sarà possibile vederla in TV e in streaming grazie a SKY, scopriamo esattamente su quali canali e piattaforme.

L'Inter stasera affronta gli spagnoli del Siviglia, la vincente si aggiudica la Europa League. La partita si gioca al Rhein Energie Stadion di Colonia. La finale si gioca in gara secca con tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità. Antonio Conte fa affidamento sul duo Martinez - Lukaku che ha demolito lo Shakhtar Donetsk. Il Siviglia è una squadra abituata alle finali di Europa League e sarà un avversario ostico per i nerazzurri.

Dove vederla in TV

Inter- Siviglia sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su TV8. Il calcio di inizio è previsto per le ore 21:00. L'incontro sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 251). La partita sarà visibile anche in 4K HDR con Sky Q satellite. La telecronaca sarà di Massimo Marianella, il commento di Luca Marchegiani a bordocampo Andrea Paventi e Matteo Barzaghi.

Dove vederla in streaming

Inter- Siviglia potrà essere seguita anche in streaming su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, tablet o su pc. La partita si potrà acquistare anche su NOW TV seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.