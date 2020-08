Inter- Shakhtar Donetsk di Europa League in onda stasera: dove vederla in TV e in streaming

Stasera va in scena Inter- Shakhtar Donetsk, una gara secca dove chi vince passa alle finali di Europa League: ecco dove vedere la partita in TV e in streaming.

Inter - Shakhtar Donetsk va in scena stasera alle 21:00, gara valida come semifinale di Europa League. Sarà possibile vederla in TV e in streaming grazie a SKY, scopriamo esattamente su quali canali e piattaforme.

L'Inter stasera affronta gli ucraini dello Shakhtar Donetsk alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf, la formula decisa dalla UEFA è quella della partita secca, chi vince va in finale dove affronterà la vincente tra Manchester United e Siviglia. Gli uomini di Antonio Conte possono contare su Romelu Lukaku, l'attaccante belga è apparso il giocatore più in forma della formazione. La formula prevede che al termine del secondo tempo, in caso di parità, si procederà ai tempi supplementari e poi ai calci di rigore. La partita sarà arbitrata dal polacco Szymon Marciniak, assistito da Paweł Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz. Il quarto uomo dell'incontro sarà lo scozzese William Collum. Il polacco Pawel Gil sarà il VAR dell'incontro, l'assistente VAR sarà Tomasz Kwiatkowski.

Dove vederla in TV

Inter - Shakhtar Donetsk sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su TV8. Il calcio di inizio è previsto per le ore 21:00. L'incontro sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 del digitale terrestre) e Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra). La telecronaca sarà di Andrea Marinozzi, commento tecnico di Fernando Orsi. A bordocampo Andrea Paventi e Gianluigi Bagnulo.

Dove vederla in streaming

Inter- Shakhtar Donetsk potrà essere seguita anche in streaming su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, tablet o su pc. La partita si potrà acquistare anche su NOW TV seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.