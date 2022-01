Inter-Juventus di Supercoppa italiana: dove vedere in TV e in streaming la partita in programma stasera

Inter-Juventus è la partita di Supercoppa italiana in programma stasera a Milano: ecco dove vederla in TV e in streaming.

Inter-Juventus, in programma stasera alle 21:00, è la partita di Supercoppa italiana che si gioca stasera a Milano. Il super match mette in palio il primo trofeo stagionale. Da un lato i nerazzurri vincitori dello Scudetto, dall'altra i bianconeri che nella scorsa stagione hanno alzato al cielo la Coppa Italia.

Dove vederla in TV e in streaming

In TV, Inter-Juventus sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 alle 21:00. La telecronaca è affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin. A completare la squadra gli inviati Marco Barzaghi, Gianni Balzarini, Alessio Conti, Angiolo Radice e Daniele Miceli.

Per il grande evento Mediaset prevede uno studio in diretta da San Siro con la conduzione di Monica Bertini con ospiti Alessio Tacchinardi e Stefano Sorrentino.

Per vivere al meglio l'avvicinamento al calcio d'inizio è prevista una staffetta tra le sue reti principali. Su Italia 1, al termine dell'incontro di Coppa Italia tra Atalanta e Venezia (calcio d'inizio ore 17:30), l'ampio prepartita, mentre su Canale 5 il postpartita con la premiazione, i commenti, le interviste e le moviole con Graziano Cesari.

In streaming sarà possibile seguire Inter-Juventus (prepartita, partita e postpartita) grazie a Mediaset Infinity e su sportMediaset.it.