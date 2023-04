Inter-Juventus: a che ora e dove vedere in TV e in streaming la semifinale di Coppa Italia

Si gioca oggi Inter-Juventus, valida come gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia 2022/2023: ecco a che ora e dove vedere il match in TV e in streaming.

Inter e Juventus si sfidano per la quarta volta in questa stagione, la seconda nella fase finale della Coppa Italia 2022/2023. Il match di andata, giocato a Torino, si è concluso 1-1, un pareggio che gli uomini di Simone Inzaghi hanno acciuffato nei minuti finali dell'incontro. La gara fu caratterizzata da numerosi scontri in campo, culminati con il pugno di Cuadrado ad Handanovic, portiere dell'Inter. Lo juventino, squalificato, stasera non sarà in campo.

Inter-Juventus dove vederla in televisione

Inter-Juventus sarà trasmessa in televisione in chiaro su Canale 5, come ha annunciato l'emittente nello spot pubblicato su Mediaset Infinity.. Il calcio d'inizio è previsto perle ore 21:00. L'incontro si gioca allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. La telecronaca del match è affidata a Massimo Callegari, affiancato da Massimo Paganin per il commento tecnico.

Inter-Juventus dove vederla in streaming

Il match Inter-Juventus si potrà seguire in streaming gratuito attraverso l'app di Mediaset Infinity o collegandosi dal browser del proprio computer.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dezko, Lautaro Martinez.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Alex Sandro; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Chiesa