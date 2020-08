Inter-Bayer Leverkusen di Europa League in onda stasera: dove vederla in TV e in streaming

Stasera va in scena Inter-Bayer Leverkusen, una gara secca dove chi vince passa alle semifinali di Europa League: ecco dove vedere la partita in TV e in streaming.

Inter-Bayer Leverkusen va in scena stasera alle 21:00, gara valida per i quarti di finale di Europa League. Sarà possibile vederla in TV e in streaming grazie a SKY, scopriamo esattamente su quali canali e piattaforme.

L'Inter stasera affronta i tedeschi del Bayer Leverkusen in campo neutro a Düsseldorf (in Germania), la formula decisa dalla UEFA è quella della partita secca, chi vince passa il turno. Gli uomini di Antonio Conte possono contare su Romelu Lukaku, l'attaccante belga è in un periodo di grazia come ha dimostrato nel turno precedente contro il Getafe. La formula prevedere che al termine del secondo tempo, in caso di parità, si procederà ai tempi supplementari e poi ai calci di rigore, chi passa il turno dovrà sfidare la vincente tra Shakhtar Donetsk e Basilea. Chi vince passa alle semifinali.

Dove vederla in TV

Il canale in chiaro di SKY TV8 trasmetterà "Diretta Gol Europa League", in cui potranno essere visti tutti gli incontri in onda in contemporanea con la partita dei nerazzurri. L'incontro integrale tra Inter-Bayer Leverkusen sarà visibile in diretta TV e in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472 o 482 del digitale terrestre).

Dove vederla in streaming

Inter-Bayer Leverkusen potrà essere seguita anche in streaming su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky, scaricando l'app smartphone, tablet o su pc. La partita si potrà acquistare anche su NOW TV seguendo le istruzioni del servizio internet di Sky.