Inghilterra-Italia stasera 17 ottobre: dove vedere in chiaro ed in streaming la partita per gli Europei 2024

Stasera l'Italia affronta l'Inghilterra, la capolista del girone C: ecco dove seguire in televisione ed in streaming la partita di Euro 2024.

Stasera, 17 ottobre 2023, la squadra di Luciano Spalletti si gioca l'ultima possibilità di conquistare la vetta del girone di qualificazione. La partita, il cui calcio d'inizio è previsto per le 20:45, rappresenta il match di ritorno; all'andata, la nazionale di Southgate vinse per 2-1. Il match Inghilterra-Italia sarà trasmessa in televisione e in streaming, ecco dove poterla seguire.

Inghilterra-Italia in Tv e streaming

Dove vederla in TV

Inghilterra-Italia sarà trasmessa alle 20:45 in chiaro e in esclusiva su Rai 1. L'incontro si gioca nella cornice dello stadio Wembley a Londra. Come di consueto, la telecronaca è affidata a Alberto Rimedio, il commento tecnico sarà di Antonio Di Gennaro.

Dove vederla in streaming

La partita Inghilterra-Italia, valida per Euro 2024, si potrà seguire in streaming gratuito grazie alla piattaforma RaiPlay e attraverso l'app ufficiale o da PC fisso o Notebook.

Probabili Formazioni

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Henderson, Rice, Bellingham; Foden, Kane, Rashford.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi, Udogie; Barella, Cristante, Frattesi; Berardi, Scamacca, El Shaarawy.

Classifica Gruppo C

Le prime due classificate di ogni girone si qualificano per gli Europei 2024 organizzati dalla Germania