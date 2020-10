Infinity: ecco i nuovi titoli in 4K disponibili in streaming

Una selezione di nuovi titoli in 4K è disponibile su Infinity: da Shazam! e Magic and Monsters a Scooby! e Superman: Red Son, da Shaft a Non è romantico?

Su Infinity sono disponibili nuovi titoli in 4K per una visione perfetta in streaming in ogni dettaglio, a cominciare da LEGO DC: Shazam! Magic and Monsters, in cui Superman, Wonder Woman, Batman e il resto della Justice League vogliono Shazam! nella loro squadra. Ma entrare a far parte della più grande squadra di supereroi del mondo è molto più difficile se vengono tutti trasformati in bambini.

Disponibile in 4K anche Scooby!, la più esaltante avventura di Scooby-Doo che rivela come gli amici di sempre, Scooby e Shaggy, si sono incontrati e come si sono uniti ai giovani investigatori Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc. Con centinaia di casi risolti e avventure condivise, Scooby e la banda ora dovranno affrontare il mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo.

Locandina di Scooby!

Il film d'animazione Superman: Red Son è basato sul fumetto scritto da Mark Millar e racconta cosa sarebbe successo se la navicella del piccolo Kal-El fosse atterrata in Unione Sovietica anziché negli Stati Uniti. Oltre che in 4K, Superman: Red Son sarà disponibile anche su Infinity Premiere dal 16 al 22 ottobre. Tra i film disponibili in 4K anche Non è romantico?, interpretato da Rebel Wilson, Liam Hemsworth e Adam DeVine. Natalie è un'architetta di New York che lavora sodo, ma senza successo, per farsi notare dai suoi superiori. Dopo un colpo in testa che le fa perdere i sensi, Natalie, che in amore è un'inguaribile cinica, si risveglia e scopre che la sua vita si è trasformata nel suo peggior incubo: una commedia romantica di cui è la protagonista femminile.

Non è romantico?, la recensione: quando l'amore va deriso (su Netflix)

Nel film Shaft, quando il suo migliore amico muore in circostanze sospette, l'agente dell'FBI J.J. Shaft chiede aiuto al padre che lo aveva abbandonato 25 anni prima: lo sfrontato detective John Shaft. Il film con protagonista Samuel L. Jackson, già disponibile in 4K, arriverà anche su Infinity Premiere dal 30 ottobre al 5 novembre.