Ines dell’anima mia: la trama della terza puntata, stasera su Canale 5

Torna stasera su Canale 5, alle 21:20, Inés dell'anima mia, serie tv, in prima visione assoluta per l'Italia, tratta dall'omonimo bestseller di Isabel Allende.

La coproduzione internazionale RTVE, Boomerang TV, Chilevisión racconta la storia di Inés Suárez, una giovane e audace donna dell'Estremadura, che nel 500 è parita alla conquista del Cile.

La trama della terza puntata - composta dal quinto e sesto episodio - svela che il capo indi Michimalonco accetta di condurre gli spagnoli all'oro purché il suo popolo venga lasciato in pace. Inizialmente l'accordo sembra funzionare e Pedro De Valdivia torna a Santiago lasciando i suoi uomini a cercare l'oro sul fiume insieme agli Indi. Alla notizia di una rivolta, si reca di nuovo lì con gran parte dei soldati e dei cavalli per poi accorgersi che si trattava di una trappola. Durante la sua assenza Santiago viene assediata da Michimalonco. Quando tutto sembra perduto, Ines prende il comando, fa decapitare i capi indi tenuti prigionieri e getta le loro teste dalle mura della città: questo gesto fa sì che i nemici si diano alla fuga.

Qualche mese dopo l'assedio, la popolazione di Santiago è allo stremo e affamata: gli Indi hanno ucciso tutto il bestiame e bruciato le coltivazioni. Pedro De Valdivia manda Gomez e Monroy in Perù per chiedere aiuto a Pizarro. De la Hoz e Don Benito organizzano un attentato per uccidere Valdivia, ma vengono scoperti e impiccati. Quando tutto sembra ormai perduto, Gomez torna dalla spedizione con viveri, animali e una nave. Molti soldati, stanchi di soffrire, chiedono di tornare in Perù e Valdivia finge d'essere d'accordo, ma poco prima della loro partenza, fugge con tutto l'oro insieme ai suoi fedelissimi per tentare la conquista dell'Araucania.

Il cast

Volti principali del cast di Inés dell'anima mia sono Elena Rivera (Le verità nascoste) nei panni della protagonista, Eduardo Noriega (La bella e la bestia), Enrique Arce (La casa di carta), Ismael Martínez (El internado, Parla con lei, Tutto su mia madre), Antonia Giesen (El Presidente) e Benjamín Vicuña (Vis a Vis).

La sinossi

La serie narra la vicenda di Inés Suárez, giovane e audace donna dell'Estremadura, che s'imbarca verso il Nuovo Mondo alla ricerca del marito, disperso dall'altra parte dell'Atlantico. Il suo sogno è vivere una vita di avventure, cosa letteralmente impensabile per una donna del suo tempo. In America incontra l'amore della vita, il famoso conquistador spagnolo Pedro de Valdivia. Insieme sono protagonisti di una storia d'amore indimenticabile e di un'avventura senza precedenti, che li rende i principali artefici della nascita di una Nazione.

Le imprese vissute con l'amato Pedro portano Inés nel lontano e sconosciuto Cile. Lì affronta i feroci indiani Mapuche, conosce l'avidità dei conquistadores e la loro insaziabile sete di oro e ricchezze. Il viaggio di Inés trasporta il telespettatore nel tempo e nello spazio, dalla storica Plasencia del XVI secolo al colorato Perù di Francisco Pizarro, passando per le selvagge giungle di Panama e la desolata bellezza del Deserto di Atacama in Cile.