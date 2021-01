Inauguration Day: Joe Biden si insedia alla Casa Bianca, a che ora e dove vederlo

Tutto è pronto per l'Inauguration Day, in una Washington blindata Joe Biden è pronto per insediarsi alla Casa Bianca come 46° Presidente USA: ecco a che ora e dove vedere la cerimonia.

È finalmente arrivato l'Inauguration Day, il giorno dell'insediamento alla Casa Bianca di Joe Biden, che giurerà come 46° Presidente degli Stati Uniti d'America, dopo l'uscita di scena di Donald Trump. La cerimonia sarà trasmessa in diretta sulle tv USA ma sarà possibile seguirla anche in Italia.

A che ora

Le TV nazionali copriranno l'evento a partire dalle 17:00 di oggi (negli Stati Uniti saranno le 11:00 circa). L'inizio effettivo della cerimonia di insediamento è previsto alle 17:30, ora italiana. Sul palco salirà Lady Gaga per intonare l'inno americano, seguiranno poi altri show, tra cui quello di Jennifer Loperz. Il giuramento di Joe Biden e Kamala Harris è previsto per le ore 18:00.

Oltre alla diretta, su alcune reti nazionali sono previsti speciali anche nel corso della prima serata.

Dove vederlo in TV

Su Rai1 alle 17:00 andrà in onda lo Speciale Tg1 - Il giorno di Biden, condotto da Emma D'Aquino, fino alle 18.40, con collegamenti da Washington, ospiti e commenti. Sempre alle 17.00 RaiNews24 ospiterà uno speciale di tre ore, condotto dal vicedirettore Oliviero Bergamini e da Andrea Gerli, arricchito dalla collaborazione con gli inviati della CNN negli Stati Uniti. In collegamento da Washington il racconto dell'evento con il corrispondente Antonio Di Bella e l'inviata Rai Liana Mistretta.

La testata all news racconta il nuovo insediamento alla Casa Bianca anche attraverso una collection On Demand che ripercorre gli ultimi quattro anni della politica e della società USA. Docufilm, speciali e reportage che partono dalla campagna elettorale del 2016, quando Donald Trump, l'outisider, riesce ad parlare alla pancia del Paese e conquista lo Studio Ovale e arrivano alle travagliate elezioni del 2020. La collection sarà disponibile da oggi, 20 gennaio 2021, e rappresenta un ulteriore tassello del racconto approfondito che Sky TG24 sta facendo delle elezioni statunitensi. Tutti i titoli saranno disponibili nel servizio On Demand di Sky e su Skytg24.it e saranno raggiungibili anche tramite l'utilizzo di un QR Code che verrà mostrato in onda negli spazi informativi dedicati agli Usa: sarà sufficiente inquadrare il codice con la telecamera del proprio smartphone per accedere rapidamente a tutti i contenuti.

Dove vederlo in streaming

Sarà possibile seguire l'Inauguration Day 2021 anche in streaming, sulle piattaforme delle stesse reti nazionali. Su Raiplay si potrà seguire la cerimonia nella sezione "dirette" sia su Rai1 che su Rai News 24. Trasmissione prevista anche su MediasetPlay, nella sezione "dirette" alla voce "Rete 4", e su LA7.it nella sezione "Live".

Gli abbonati a Sky potranno seguire la cerimonia d'insediamento di Joe Biden in streaming su Sky GO, nella sezione "Canali TV", grazie alla lunga diretta di Sky TG24.