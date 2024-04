In altre parole stasera su La7: Dargen D’Amico e Margherita Vicario ospiti della puntata del 6 aprile

In Altre Parole torna questo fine settimana su La7: il conduttore ed i suoi ospiti ci terranno compagnia sabato 6 aprile dalle 20:35 alle 23:15 e domenica 7 aprile dalle 20:35 alle 21:15. In studio ci saranno le consuete presenze fisse che arricchiranno il rototalk del sabato sera e l'inserto culturale dell'ultimo giorno della settimana.

Le interviste del 6 aprile di Massimo Gramellini

Anche stasera il professor Roberto Vecchioni condurrà la sua lezione alla lavagna insieme a Massimo Gramellini, prendendo spunto da uno degli eventi che hanno caratterizzato questa settimana.

In studio ci sarà Daria Bignardi, autrice del suo nuovo libro Ogni prigione è un'isola, la giornalista e scrittrice che da anni partecipa a progetti di sostegno per i detenuti ed è volontaria nel carcere di San Vittore.

A seguire, a dare il punto di vista sui principali temi degli ultimi giorni, saranno: Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021 per i suoi studi sui sistemi complessi, Dargen D'Amico, protagonista di Sanremo 2024 ed in tour con Ciao America.

Tra gli ospiti di questa sera Margherita Vicario a breve in sala con il suo film Gloria!, ambientato in un istituto femminile nella Venezia di fine '700, qui trovate il trailer.

E ancora, il giornalista Tommaso Labate e Massimo Polidoro, in libreria con La meraviglia del tutto. Conversazioni con Massimo Polidoro, un libro di Piero Angela.

Inoltre, nel corso della puntata spazio a Don Winslow, autore del libro Città in rovine che chiude la trilogia Danny Ryan, preceduto da Città in fiamme e Città di sogni.

Le presenze fisse

Durante la serata, spazio al comico Saverio Raimondo, alla giornalista Alessandra Sardoni con la sua rubrica Che anno è? e al creator digitale Andrea Nuzzo.

Cecilia Sala che con la sua finestra sul mondo affronterà la vicenda dei sette operatori di World Central Kitchen uccisi a Gaza.

Jacopo Veneziani è al Palazzo Ducale di Venezia per svelare un nuovo passaggio segreto. Laura Bonasera racconterà la storia di Maurizio Cinquini, psicologo on the road che si avvale di un camper itinerante per offrire sedute psicologiche gratuite in Toscana.