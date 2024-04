In altre parole stasera su La7: Massimo Cacciari e Stefano Massini ospiti della puntata del 27 aprile

In Altre Parole torna su La7: Massimo Gramellini ed i suoi ospiti ci terranno compagnia sabato 27 aprile dalle 20:35 alle 23:15 e domenica 28 aprile dalle 20:35 alle 21:15. In studio questa sera anche Paolo Jannacci e Gianmarco Tognazzi.

Le interviste e le anticipazioni del 27 aprile

Anche questa sera gli eventi di questa settimana saranno lo spunto per la consueta lezione alla lavagna del professor Roberto Vecchioni. Al suo fianco ci sarà il filosofo Massimo Cacciari, ex sindaco di Venezia.

Massimo Gramellini ospiterà Paolo Jannacci e Stefano Massini, autore di Mein Kampf. Il duo, come sul palco di Sanremo 2024, si esibirà con il loro dialogo in musica L'uomo nel lampo, un'opera che affronta il tema delle morti bianche con profondità e intensità emotiva.

Nel corso della serata assisteremo ad un'intervista con Gianmarco Tognazzi. In studio anche Pegah Moshir Pour, attivista e scrittrice che da poco ha esordito nelle librerie con il romanzo La notte sopra Teheran, in cui si racconta la vita delle donne in Iran.

Il 25 aprile verrà celebrato da Roberto Vecchioni attraverso il racconto della storia d'amore tra Achille e Afrodite, due partigiani. Sarà presente anche Gilberto Salmoni, scrittore, superstite dell'Olocausto iInternato prima a Fossoli e poi deportato al campo di concentramento di Buchenwald.

Come di consueto, durante la serata, la giornalista Alessandra Sardoni presenterà la rubrica Che anno è? mentre grazie a Cecilia Sala e alla sua finestra sul mondo si parlerà di cosa succede negli altri paesi.

Jacopo Veneziani ci svelerà un nuovo passaggio segreto a Palazzo Farnese a Piacenza. Di seguito, spazio al comico Saverio Raimondoe al creator digitale Andrea Nuzzo.

Laura Bonasera racconterà la storia di Claudio Vagnini, il direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena che, dopo un tumore da cui è guarito venti anni fa, ha rivoluzionato il rapporto medico-paziente mettendo al centro la persona e non la sua malattia.