In altre parole stasera su La7: Corrado Augias e Lodo Guenzi ospiti della puntata del 16 marzo

Massimo Gramellini torna con In Altre Parole su LA7: ecco gli ospiti e le anticipazioni di questa sera.

In Altre Parole torna questo fine settimana su La7: Massimo Gramellini ed i suoi ospiti ci terranno compagnia sabato 16 marzo dalle 20:35 alle 23:15 e domenica 17 marzo dalle 20:35 alle 21:15. Accanto al conduttore ci saranno le consuete presenze fisse che arricchiranno il rototalk del sabato sera e l'inserto culturale dell'ultimo giorno della settimana.

In Altre Parole: anticipazioni di sabato 16 marzo

Anche stasera il professor Roberto Vecchioni condurrà la sua lezione alla lavagna insieme a Massimo Gramellini, prendendo spunto da uno degli eventi che hanno caratterizzato questa settimana.

Roberto Vecchioni e Massimo Gramellini affronteranno i principali temi della settimana insieme a Corrado Augias, passato questa stagione su La7 dove conduce La torre di Babele.

In studio ci sarà Lodo Guenzi, il cantante de Lo Stato Sociale e attore che quest'anno vedremo al cinema come protagonista di L'Orto Americano di Pupi Avati con il quale ha lavorato anche in La quattordicesima domenica del tempo ordinario, uscito nelle sale lo scorso anno. Qui la nostra recensione de La quattordicesima domenica del tempo ordinario.

Stasera a In Altre Parole ci sarà Agnese Pini, direttrice del Quotidiano Nazionale. E ancora Lidia Ravera, autrice del libro Un giorno tutto questo sarà tuo e Camilla Boniardi, in arte sui social Camihawke, la social content creator dello spettacolo teatrale Il saggio di fine anno, in tour nelle principali città italiane.

Le presenze fisse

Durante la serata, spazio al comico Saverio Raimondo, alla giornalista Alessandra Sardoni con la sua rubrica Che anno è? e al creator digitale Andrea Nuzzo.

Cecilia Sala, che come di consueto, con la sua finestra sul mondo affronterà un argomento di attualità.

Jacopo Veneziani è a Venezia per mostrare il passaggio segreto usato da Casanova nel Casinò della cittadina veneta. Laura Bonasera racconterà la storia di Antonella Broccoli, caregiver di Roma con una madre a carico disabile al 100%.