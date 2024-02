In altre parole stasera su La7: Beppe Fiorello ospite di Massimo Gramellini sabato 17 febbraio

Massimo Gramellini torna con In Altre Parole su LA7: ecco gli ospiti e le anticipazioni di questa sera

In Altre Parole torna questo fine settimana su La7: Massimo Gramellini ed i suoi ospiti ci terranno compagnia sabato 17 febbraio dalle 20:35 alle 23:15 e domenica 18 febbraio dalle 20:35 alle 21:15. Accanto al conduttore ci saranno le consuete presenze fisse che arricchiranno il rototalk del sabato sera e l'inserto culturale dell'ultimo giorno della settimana.

Anticipazioni di sabato 17 febbraio

Anche stasera il professor Roberto Vecchioni, reduce dalla splendida interpretazione con Alfa di Sogna, ragazzo, sogna nella serata dei duetti a Sanremo 2024, condurrà la sua lezione alla lavagna Insieme a Massimo Gramellini.

Il conduttore affronterà i principali temi della settimana insieme Giuseppe Fiorello, protagonista del podcast 'Fili Tesi' di Chora Media che racconta "La storia di un gruppo di ragazzi che un giorno di 30 anni fa ha avuto un'idea semplice con conseguenze dirompenti; le storie di quelli a cui è cambiata la vita, perché hanno trovato un lavoro, una famiglia, una casa, un luogo dove poter essere se stessi".

Con Massimo Gramellini ci saranno anche l'attore Enrico Bertolino e il giornalista Beppe Severgnini. Inoltre, interverranno la scrittrice Chiara Valerio, in libreria con 'Chi dice e chi tace' e Federico Fubini con il libro 'L'oro e la patria. Storia di Niccolò Introna, eroe dimenticato'.

Le presenze fisse

Durante la serata, spazio al comico Saverio Raimondo, alla giornalista Alessandra Sardoni con la sua rubrica Che anno è? e al creator digitale Andrea Nuzzo.

Cecilia Sala, che come di consueto, con la sua finestra sul mondo affronterà un argomento di attualità.

Jacopo Veneziani questa settimana sarà a Villa del Bono a Cremella in provincia di Lecco per mostrare un nuovo passaggio segreto. Laura Bonasera affronterà il problema degli asili nido attraverso la storia di una giovane famiglia milanese costretta a iscrivere la figlia al nido privato per mancanza di posti.