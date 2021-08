Impeachment: American Crime Story, nel nuovo trailer Beanie Feldstein è Monica Lewinsky

Impeachment: American Crime Story è la nuova stagione dell'universo di American Crime Story. La serie, anticipata dal nuovo trailer che potete vedere sotto, ruota attorno allo scandalo che, negli anni Novanta, ha avuto Bill Clinton e Monica Lewinsky come protagonisti e sarà distribuita su FX il prossimo 7 settembre. A vestire i panni dell'ex stagista alla Casa Bianca è Beanie Feldstein, già vista in Booksmart.

Il nuovo trailer di American Crime Story mostra Beanie Feldstein nei panni di Monica Lewinsky e Clive Owen in quelli di Bill Clinton. Gli altri membri del cast sono Sarah Paulson, Annaleigh Ashford, Margo Martindale, Edie Falco, Billy Eichner e Cobie Smulders. Secondo quanto affermato dalla Feldstein a Entertainment Weekly, Monica Lewinsky è stata coinvolta durante la scrittura e il processo produttivo della serie. L'attrice ha dichiarato: "Quando ho ricevuto la sceneggiatura, sapevo che ogni parola era stata approvata da Monica. I produttori hanno insistito affinché lei desse loro consigli e suggerimenti. Per me era importante farla sentire a proprio agio e dare vita a qualcosa che rispecchiasse veramente la sua vicenda".

Impeachment: American Crime Story è basata sul libro A Vast Conspiracy: The Real Story of the Sex Scandal That Nearly Brought Down a President di Jeffrey Toobin. La serie racconta la crisi he ha portato al primo impeachment nella storia americana dopo circa un secolo. La vicenda è raccontata attraverso il punto di vista delle donne coinvolte negli eventi: Monica Lewinsky, Linda Tripp e Paula Jones. Tutte e tre le donne si sono ritrovate coinvolte in questa vicenda nell'ambito di un ecosistema mediatico in rapido cambiamento.

La prima stagione di American Crime Story è stata distribuita nel 2016 ed è basata sul libro di Jeffrey Toobin relativo al caso O.J. Simpson. La seconda stagione, invece, è stata presentata nel 2018 e focalizza la sua attenzione sul libro di Maureen Orth relativo all'omicidio di Gianni Versace.