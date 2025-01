Ilary Blasi a Verissimo sorpresa da Silvia Toffanin: "Vogliamo parlare della nostra lite?"

La puntata di Verissimo di domenica 19 gennaio è stata densa di emozioni e di piccanti rivelazioni per gli amanti del gossip. Tra gli ospiti c'era anche Ilary Blasi. L'ex moglie di Totti, ora protagonista indiscussa di una docu-serie su Netflix, arriva nel salotto di Silvia Toffanin per fare il punto della sua nuova vita. Ma si parla anche di un litigio che ci sarebbe stato tra l'ospite e la padrona di casa.

La lite tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin? Ecco la verità

Il pettegolezzo di una lite tra le due è trapelato in rete nell'agosto dello scorso anno. Come aveva rivelato Alberto Dandolo, la Toffanin e la Blasi erano arrivate ai ferri corti a causa di Piersilvio Berlusconi e per la mancata riconferma dell'ex letterina al timone dell'Isola dei Famosi (passata poi sotto la guida di Vladimir Luxuria).

A Verissimo, finalmente, si scopre la verità. "Vogliamo parlare della nostra lite?", domanda la conduttrice nei riguardi di Ilary Blasi. "Sinceramente non so perché sia uscita questa notizia", aggiunge la moglie di Piersilvio. "Comunque smentiamo tutto", prende la parola Ilary Blasi. "Non abbiamo mai litigato", conferma, infine. Entrambe con un lungo sorriso e accompagnate da un applauso da parte del pubblico mettono una pietra sulla questione. Non si aggiunge altro.

Ilary Blasi, intervista: "La vendetta migliore è andare sempre avanti. E ora sogno il cinema"

L'intervista poi prosegue spedita e la Blasi subito comincia a parlare della sua relazione con Bastian. " I due anni con lui sono volati. Sto davvero bene con Bastian, mi piace, mi diverte. È stata davvero una sorpresa, ha dato un valore aggiunto alla mia vita. E la mia famiglia lo adora", racconta senza nascondere l'emozione e una punta di imbarazzo. "Per me è un valore inestimabile", facendo riferimento all'affetto che prova per la sua famiglia.

Si conclude guadando un pò al futuro. "Sogno di avere sempre nuovi stimoli, non voglio fermarmi mai. Ho i miei momenti di pigrizia in cui mi piace far nulla, è ovvio, ma mi annoio facilmente", racconta. "Quindi mi piace lanciarmi e fare cose un po' diverse", spiega.

"E sì, ho fatto il test d'ingresso in criminologia. Vorrei avere la soddisfazione di dare almeno un esame", rivela. "Com'era il test? Cultura generale, un po' ho studiato e un po' me so' arrampicata. Non ho tanta voglia di studiare, ma è una sfida con me stessa. Ancora non mi sono informata su nulla: tanto chi è che mi corre dietro?", conclude.