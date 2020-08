Ilaria D’Amico lascia il calcio: “Voglio occuparmi di attualità”

Ilaria D'Amico ha deciso: lascia il calcio ma resta a Sky per un programma in prima serata sull'attualità. La conduttrice dopo 23 anni si dice pronta a raccogliere nuove sfide come ha confessato in un'intervista al Corriere della sera.

Dopo una vita passata a condurre programmi sportivi Ilaria D'Amico ha deciso di voltare pagina. Era il 1997 quando Rai International l'ha chiamata a condurre La giostra del Goal, nel 2003 è iniziata la sua avventura a SKY Calcio Show. In queste afose serate d'agosto è alla guida di Champions League, il suo ultimo appuntamento con lo sport prima di passare ad altro. Parlando con una giornalista de Il Corriere della Sera, Ilaria D'Amico ha rivelato che ha deciso di dare una svolta alla sua carriera: "Finita la Champions volterò pagina: con lo sport avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco benissimo. Ma voglio rodarne una nuova".

Ilaria D'Amico resterà a SKY, per lei sembra pronto un programma in prima serata: "l'idea è una prima serata che si occupi di attualità e che diventi un appuntamento fisso. Appena ne abbiamo parlato, in azienda, ho sentito il richiamo della foresta". La D'amico ha in mente un programma che tenga conto delle nuove realtà: "Personalmente, voglio immergermi in queste nuove realtà social, un tema che mi interessa molto: sarà che sono a contatto diretto con dei pre adolescenti ma vedo quanto sono importanti". In questi anni in molti si sono chiesti perché Ilaria indossi sempre vestiti neri, la conduttrice risponde raccontando un simpatico aneddoto: "Il ritorno dopo la nascita del mio primo figlio: lo allattavo in camerino. In studio, a un certo punto Vialli mi lancia occhiate al seno, non capivo... Poi ho visto le chiazze sul vestito per la montata lattea... da allora vesto di nero.