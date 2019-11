Ilaria Cucchi attacca Un giorno in pretura: "Solo spettacolo. Mia madre era disgustata"

Ilaria Cucchi se la prende con la trasmissione di Rai3 Un giorno in pretura per aver omesso parti importanti del processo in favore di scene più 'spettacolari'.

Ilaria Cucchi attacca Un giorno in pretura all'indomani della messa in onda della seconda parte del processo Cucchi bis. Il programma di Rai3 ha infatti mandato in onda, per due domeniche consecutive, parti del processo con cui la Corte d'Assise d'Appello di Roma ha condannato per omicidio i carabinieri autori del pestaggio di Stefano Cucchi.

La sorella del giovane ucciso nel 2009, però, Ilaria Cucchi, dopo la messa in onda della seconda puntata, ha tuonato via Facebook contro la trasmissione condotta da Roberta Petrelluzzi: "Anche stasera 'Un giorno in Pretura' non si è smentito. Ha completamente tralasciato due intere udienze sul tema medico legale, che hanno risolto il nostro processo, per dar spazio allo show dell'avv. Naso. L'avv. Anselmo ovviamente è stato totalmente oscurato così come i nostri medici legali ma soprattutto quelli del Giudice quando affermano che Stefano senza le botte non sarebbe morto. Ma non avevamo dubbi. Posso solo dire che mi dispiace per il Dott. Musarò e per il Dott. Pignatone ma d'altra parte tutti ricordiamo bene i selfie fatti in aula mentre si svolgeva il processo. Mi ha chiamata mia madre disgustata. Pubblicherò sulla mia pagina tutto ciò che 'Un giorno in Pretura' ha omesso. Grazie per il servizio pubblico offerto".

A quali selfie si riferisce la Cucchi nel suo messaggio? A quello scattato, in aula, lo scorso maggio, della conduttrice e ideatrice di Un giorno in pretura, Roberta Petrelluzzi, insieme all'avvocato dell'imputato maresciallo Mandolini, Maria Lampitella. Quella stessa foto, che Ilaria Cucchi aveva già criticato via facebook all'epoca - "la signora Petrelluzzi che, con sorrisi e grande cordialità, spalle ai banchi della Corte, si fa fare numerosi selfie, guancia a guancia, con gli avvocati degli imputati" -, ora accompagna il suo messaggio che attacca pubblicamente Un giorno in pretura.

A dar man forte alla sorella di Stefano Cucchi è l'avvocato Anselmo, che, in contemporanea, commenta così ancora via Facebook la trasmissione di Rai3: "Imbarazzante. Tutte le questioni medico legali liquidate ed oscurate. Il taglio della vertebra l3. Il nesso causale. La testimonianza scioccante della dottoressa Feragalli. Quella del Prof. Masciocchi. Quella dei Periti. Che tristezza. Mi spiace per il lavoro del dott. Musarò e del Procuratore Pignatone completamente annichiliti. Va beh. Lo sapevo fin dalla imbarazzante udienza dei selfie. Il processo Cucchi è stata tutta un'altra cosa. Lo sappiano coloro che hanno guardato la trasmissione. Si è arrivati addirittura al tifo per l'appello".