Il Volo - Tutti per uno torna stasera su Canale 5 con la seconda puntata: le anticipazioni e gli ospiti

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble tornano stasera su Canale 5, in compagnia di Lorella Cuccarini, con la seconda puntata dello show Il Volo: Tutti per uno - Viaggio nel tempo: chi sono gli ospiti di lunedì 26 maggio

Una settimana fa il primo appuntamento, con la conduzione straordinaria di Antonella Clerici, e stasera, su Canale 5, in prima serata, i tre cantanti de Il Volo tornano con la seconda puntata dell'evento Tutti per uno - viaggio nel tempo.

Sempre dalla prestigiosa cornice di Palazzo Te a Mantova, la serata sarà condotta da Il Volo con la partecipazione di un'altra protagonista della TV: Lorella Cuccarini.

Il Volo - Tutti per uno: cosa e chi vedremo lunedì 26 maggio

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. Ogni esibizione sarà un'esperienza unica: si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale.

Tutti per uno - Viaggio nel tempo è però anche uno show molto intimo, perchè molti dei brani che arricchiscono la scaletta sono legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti.

E tra i tanti volti noti che saliranno sul palco di Palazzo Te accanto a Il Volo ci saranno anche Antonello Venditti, Fiorella Mannoia (già presente nella prima puntata), Enrico Brignano, Noemi, Marco Masini, la soprano Elisa Balbo, Simone Coluccio e Joel Stoyanov della scuola di danza del Teatro dell'Opera di Roma, e Gianni Morandi.

Il Volo in TV e in streaming

Anche la seconda puntata di Tutti per uno - Viaggio nel tempo sarà visibile, oltre che in TV, in streaming, gratuitamente, su Mediaset Infinity.

Sulla piattaforma, dove è già presente l'appuntamento della scorsa settimana, sarà inoltre possibile rivedere l'intera puntata e singoli momenti speciali anche on demand.