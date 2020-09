Il Volo - 10 anni insieme: stasera su Canale 5 lo speciale in replica

Il Volo - 10 anni insieme va in onda stasera su Canale 5, in prima serata e in replica, per celebrare la carriera del trio che ha scalato le classifiche internazionali e venduto oltre 2 milioni di dischi in tutto il mondo.

Nella serata evento le immagini del concerto tenutosi nella suggestiva Matera: nella fantastica cornice della "Città dei Sassi", le tre voci di Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone, accompagnate dall'Orchestra della Magna Grecia e dal violinista Alessandro Quarta, hanno portato in scena i successi del proprio repertorio, da pezzi inediti a grandi classici della tradizione italiana fino a evergreen americani.

Tra i brani in scaletta: le sanremesi "Musica che resta" e "Grande amore", le cover di "Il Mondo" (Jimmy Fontana), "Un amore così grande" (Claudio Villa), "Granada", "Surrender - Torna a Surriento", "E penso a te" (Lucio Battisti), "She's Always a Woman" (Billie Joel), "No puede ser", "Volare" (Domenico Modugno), "My Way" (Frank Sinatra) e "Almeno tu nell'universo" (Mia Martini).

Per festeggiare l'anniversario del celebre trio italiano, Canale 5 mostrerà anche i momenti più importanti ed emozionanti che hanno contraddistinto il loro percorso musicale, iniziato nel 2009 da giovanissimi. Una carriera in vertiginosa ascesa che ha portato Il Volo a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, vincere il Festival di Sanremo a soli 20 anni, registrare sold out in luoghi culto come l'Arena di Verona o il Radio City Music Hall di New York e cantare a Panama per Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù.

Il Volo - 10 anni insieme andrà in onda su Canale 5 ma potrà essere seguito anche in streaming su MediasetPlay.