Il velo nuziale – Ritorno a Venezia: stasera su Rai 2, la trama e il cast del secondo capitolo della trilogia

Seconda pellicola della nuova trilogia basata sui personaggi creati da Lori Wilde. Questa sera, 14 luglio, Rai 2 propone Il velo nuziale - Ritorno a Venezia, incentrato su Emma e Paolo. La città lagunare torna a fare da cornice romantica ad una pellicola della saga dopo Il velo nuziale: viaggio a Venezia, trasmesso il 23 giugno. Anche questo lungometraggio è stato diretto da Terry Ingram

Il velo nuziale - Ritorno a Venezia: Trama

Al centro di questa serie di film, trasmessa negli Stati Uniti su Hallmark Channel, troviamo tre amiche: Avery, Emma e Tracy. Le loro vicende amorose sono unite da un elemento magico: un velo nuziale incantato. In questa nuova storia, Emma e Paolo sono i protagonisti principali: lui ha inaugurato un negozio di merletti a Chicago insieme al cugino Matteo, mentre lei si trova in una fase cruciale della sua carriera, con l'opportunità di prendere il posto della sua capo dipartimento che sembra non voler andare in pensione e cederle il posto.

Carlo Marks e Kacey Rohl sono Matteo e Lilly

Tuttavia, quando Paolo deve tornare in Italia per assistere il padre malato, si rende conto della difficoltà di vivere lontano dai suoi anziani genitori in America. Emma, temendo le sfide di una relazione a distanza, si trova ad affrontare un momento di crisi. Grazie al sostegno delle sue amiche, Tracy e Avery, riesce a trovare la chiarezza necessaria per prendere una decisione importante. Nel finale mentre Lily e Matteo toccano il velo nello stesso istante, scocca una scintilla che non passa inosservata a Emma

l film si basa sui personaggi creati da Lori Wilde, la scrittrice rosa ha dedicato quattro romanzi alla saga denominata Wedding Veil Wishes:

There Goes the Bride (2007)

Once Smitten, Twice Shy (2008)

Addicted to Love (2008)

All of Me (2009)

Hallmark Channel, rete televisiva via cavo americana, nota per la produzione di pellicole e serie televisive romantiche, tra cui Quando chiama il cuore, Chesapeake Shores e Good Witch, finora, ha realizzato i cinque lungometraggi andati in onda su Ra1 2

Il cast del film di stasera