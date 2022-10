Il trono di spade: l'ex Arya Stark Maisie Williams ammette che l'ultima stagione è stata un fallimento

Maisie Williams, l'Arya Stark de Il trono di spade torna sulla "conversazione" relativa all'ultima stagione della serie.

In una diretta streaming su Twitch con suo fratello James Williams, l'attrice ha detto di aver recentemente rivisto "Il Trono di Spade" e ha ammesso: "Alla fine è decisamente scaduto".

Ha aggiunto che la serie HBO "è iniziata davvero alla grande".

"È un po' andata a morire", ha detto Maisie. "_Per molto tempo... non avrei mai potuto vederla dall'esterno. Quindi non avrei mai potuto dirlo né capirlo davvero. Per la prima volta, è bello esserne orgogliosi. Sono stati 10 anni della mia vita__".

Il trono di spade premiato con l'Emmy 2019 come miglior serie drammatica

Ha continuato: "_Avevo il cuore spezzato quando Ned è morto, sebbene sapessi che sarebbe successo", ha detto la Williams, riferendosi al padre di Arya, Ned Stark, interpretato da Sean Bean, spietatamente ucciso nella prima stagione.

Il fratello James ha detto che lo show era "fantastico" e "ce lo siamo goduto tutti da morire". Ha aggiunto che le persone spesso gli chiedevano se sapeva cosa sarebbe successo e che anche se c'erano dei copioni in giro per casa, non ha mai voluto rovinare lo show.

"Non l'ho mai fatto, ma avrei potuto [leggere le sceneggiature]", ha detto James. "Non volevo perché volevo vivere da zero cosa sarebbe successo".

Ad aprile, la Williams ha riflettuto sulla sua esperienza ne "Il Trono di Spade", dicendo: "Non penso che sia salutare [perderselo], perché l'ho adorato. Lo guardo con tanto affetto e lo guardo con tanto orgoglio. Ma perché dovrei volermi sentire triste per la cosa più grande che mi sia mai capitata? Non voglio associarlo a sentimenti di dolore".

L'attrice ha aggiunto: "Penso che quando ho iniziato a diventare una donna, mi sono risentita con Arya perché non potevo esprimere chi stavo diventando. E poi ho avuto anche risentimento verso il mio corpo, perché non era allineato con quel pezzo di me che il mondo stava celebrando".

Con uno spin-off di Jon Snow in sviluppo con Kit Harington, la Williams non ha del tutto chiuso con la possibilità di interpretare nuovamente Arya. "Deve essere il momento giusto e con le persone giuste", ha detto. "Deve essere giusto nel contesto di tutti gli altri spin-off dell'universo di 'Il Trono di Spade'. E deve essere il momento giusto per me."

E voi cosa ne pensate? Arya Stark tornerà?