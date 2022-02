Il tesoro maledetto dell’Amazzonia, clip esclusiva della nuova serie in arrivo su Blaze

Oggi vi presentiamo in esclusiva una clip de Il tesoro maledetto dell'Amazzonia, la nuova serie in arrivo su Blaze dal 10 febbraio.

Il tesoro maledetto dell'Amazzonia, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, è la nuova docu-serie in sei episodi ricca di adrenalina e carica di suspense, mistero e avventura in arrivo su Blaze, canale 127 di Sky, da giovedì 10 febbraio 2022.

La clip che potete vedere sopra è la intro alla serie Il tesoro maledetto dell'Amazzonia. I sei protagonisti dell'avventura arrivano in un punto che uno di loro definisce "una vera zona del crimine". Nel video vengono mostrate anche le foto dei 3 esploratori scomparsi alla ricerca della 'città d'oro perduta'. I sei protagonisti di quest'avventura si inoltrano "in uno dei luoghi più ostili della terra" alla ricerca di risposte.

Negli anni '80 tre diverse spedizioni, alla ricerca di un tesoro perduto, svanirono nel nulla tentando di localizzare due misteriose città, Akakor e Akahim, nascoste nella foresta Amazzonica. Su BLAZE (in esclusiva su Sky al canale 127) da giovedì 10 febbraio alle 22.40 arriva, in prima visione assoluta, il tesoro maledetto dell'Amazzonia, la docu-serie in 6 episodi che cerca di risolvere l'enigma degli esploratori scomparsi.

Adrenalina, avventura e mistero caratterizzano la serie - il cui titolo originale è Curse of the lost Amazon Gold - in cui 6 nuovi avventurieri, a distanza di 30 anni, decidono di affrontare la stessa missione dei loro precursori: trovare le città perdute ed i loro tesori. Più la missione si addentrerà nella giungla, maggiori saranno i rischi da correre. Riusciranno a scoprire cos'è successo al gruppo di esploratori partiti prima di loro ed a trovare le misteriose città?

BLAZE è un canale A+E Networks Italia, distribuito in esclusiva su Sky (canale 127).