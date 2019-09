Il Supplente: Nino Frassica ospite della seconda puntata stasera su NOVE!

Il Supplente torna Stasera su NOVE e ospite di questa puntata è Nino Frassica!

È un giorno come un altro e in una classe di una scuola superiore gli studenti aspettano l'inizio della lezione. La bidella annuncia che il professore è assente... Che cosa accadrebbe se si presentasse un supplente fuori dal comune? Magari un volto noto della televisione e dello spettacolo, un giornalista, un attore o uno chef famoso? Come reagirebbero i ragazzi al suo ingresso in classe?

Babbo Natale non viene da Nord: Nino Frassica in una scena del film

Nella seconda puntata una classe dell'Istituto Sansi/Leonardo/Volta di Spoleto (Perugia) avrà una sorpresa: il supplente di Storia dell'Arte per un giorno sarà Nino Frassica che racconterà quanto è stata determinante agli inizi della sua carriera la creatività. Le prossime lezioni vedranno protagonisti Joe Bastianich, Massimo Giletti e Simona Ventura.

Si tornerà sui banchi di scuola tra aneddoti, curiosità e tanta leggerezza: il pubblico da casa entrerà nella scuola italiana immedesimandosi negli studenti e scoprendo lati inediti dei supplenti famosi, che si vedranno alle prese con compiti in classe, temutissime interrogazioni, contributi video, foto e compiti a casa.