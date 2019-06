Il Signore degli Anelli: la serie tv Amazon verrà girata quasi tutta in Nuova Zelanda

Il Signore degli Anelli, la serie tv targata Amazon, potrebbe approdare in Nuova Zelanda, almeno per la maggior parte delle riprese. Quelli che vengono semplicemente citati come "membri dell'industria cinematografica locale" avrebbero assicurato al NZ Herald che lo show verrà quasi interamente prodotto in quella che già per i film del franchise è stata la Terra di Mezzo.

Gli studios che dovrebbero ospitare la serie tv più costosa della storia (si parla di una cifra stanziata da Amazon vicina a 1,5 miliardi di dollari) sarebbero quelli di Auckland e Kumeu e non più quelli di Wellington, utilizzati per i 3 film diretti da Peter Jackson ma ora al servizio di James Cameron. L'annuncio ufficiale, stando alle fonti, dovrebbe arrivare nel corso della prossima settimana in quanto l'inizio dei contratti di locazione, già approvati da tutte le parti in causa, è fissato per luglio.

Ian McKellen come un Gandalf di John Howe

In base a quanto riportato dal NZ Herald, la fase di pre-produzione in Nuova Zelanda sarebbe cominciata più di un anno fa, con maestranze americane già presenti sul posto, e la notizia, se confermata, renderebbe completamente infondato il rumor, trapelato lo scorso aprile, che vorrebbe buona parte delle riprese dello show in Scozia.

La scelta della Nuova Zelanda, inoltre, potrebbe in qualche modo agevolare le trattative per il ritorno di Peter Jackson. In un'intervista piuttosto recente con Deadline, il capo degli Amazon Studios Jennifer Salke ha annunciato che c'erano in effetti già da tempo delle negoziazioni per portare a bordo il regista neozelandese e, la scelta di girare quasi tutta la serie "vicino casa", potrebbe essere la dimostrazione definitiva della precisa volontà del network.