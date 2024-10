Il Signore degli Anelli: in arrivo un altro film oltre "Caccia a Gollum"

A marzo abbiamo saputo che il nuovo film de Il Signore degli Anelli, intitolato Caccia a Gollum, arriverà nelle sale nel 2026, con Andy Serkis alla regia che riprenderà il ruolo di Smeagol dopo aver dato vita all'iconico personaggio nella trilogia di Peter Jackson.

Jackson e i suoi partner di scrittura Fran Walsh e Philippa Boyens torneranno anche come produttori e saranno coinvolti in ogni fase del processo, secondo quanto dichiarato dal CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav. Recentemente, alcuni commenti di Sir Ian McKellen sembravano suggerire che il film sarebbe stato diviso in due parti, cosa che Boyens ha ora smentito. Tuttavia, è in cantiere un secondo film, che molto probabilmente sarà incentrato su Gandalf.

Il Signore degli Anelli: il nuovo film sarà incentrato su Gandalf?

Il ritorno del Re: un'immagine di Gandalf

"Posso dire con certezza che non si tratta di due film!". Dice Boyens a Empire. "Si è trattato di un vero e proprio malinteso che si è verificato perché abbiamo iniziato a lavorare, concettualmente, su due diversi film live-action. Il primo è Caccia a Gollum, il secondo è ancora da confermare".

Boyens ha poi rivelato esattamente quando si svolge Caccia a Gollum nella linea temporale:

"È una storia piuttosto intensa, che si svolge dopo la festa di compleanno di Bilbo e prima delle Miniere di Moria", spiega. "È una parte specifica di un'incredibile storia non raccontata, narrata attraverso la prospettiva di questa incredibile creatura".

Questo periodo è citato sia nei romanzi di Tolkien che nei film di Jackson, con Gandalf e Aragorn che cercano di rintracciare Gollum prima che cada nelle mani di Sauron. Nei film, il mago dice di aver cercato ovunque la creatura Gollum, ma il Signore Oscuro l'ha trovato per primo. Nei libri, Aragorn rivela di essere riuscito a catturare Smeagol ("mi ha morso... e non sono stato gentile") vicino alle Paludi Morte, ma di non essere riuscito a ottenere alcuna informazione.

McKellen ha confermato di aver parlato di un possibile ritorno del Grigio Pellegrino, ma non sappiamo se Viggo Mortensen tornerà a vestire i panni di Aragorn.

"È un onore e un privilegio tornare nella Terra di Mezzo con il nostro buon amico e collaboratore Andy Serkis, che ha un conto in sospeso con quel fetente di Gollum", hanno dichiarato Jackson, Boyens e Walsh in occasione dell'annuncio del film. "Come fan di lunga data della vasta mitologia del Professor Tolkien, siamo orgogliosi di lavorare con Mike De Luca, Pam Abdy e l'intera squadra della Warner Bros. per un'altra epica avventura!".

Il ritorno del Re: un'immagine di Gollum

"Ssssssssiii, Tesssoooroo. È arrivato il momento di avventurarsi ancora una volta nell'ignoto con i miei cari amici, gli straordinari e incomparabili guardiani della Terra di Mezzo Peter, Fran e Philippa", ha aggiunto Serkis mimando Gollum. "Con Mike e Pam, e con il team della Warner Bros che parteciperà alla missione, insieme alla WETA e alla nostra famiglia di cineasti in Nuova Zelanda, è tutto troppo delizioso".