Il Senso di Smilla per la Neve: Amma Asante regista della serie tv

Amma Asante sarà la regista del nuovo adattamento del romanzo Il senso di Smilla per la neve, scritto da Peter Höeg. La serie televisiva riporterà sugli schermi la storia che è già diventata un film nel 1997, con la regia di Bille August e con star Julia Ormond.

La protagonista della storia è Smilla Jaspersen, le cui indagini riguardanti la morte misteriosa di una piccola vittima Inuit, la portano a scoprire dei lati inaspettati della Groenlandia, dove un misterioso oggetto extraterrestre nascosto nel ghiaccio e un male rimasto in sospeso per millenni stanno aspettando la persona giusta per sbloccare i propri poteri. La sceneggiatura della serie Il senso di Smilla per la neve sarà scritta da Clive Bradley.

Amma Asante ha dichiarato: "Sono assolutamente deliziata nel dirigere uno show con una protagonista femminile così potente al centro. Il romanzo di Peter Höeg scritto nel 1993 ci ha dato un potente commento sociale, con un'eroina che anticipava i tempi, quelle tematiche illuminate che sono oggi più rilevanti che mai. Per me era una formula coinvolgente e un meraviglioso trampolino di lancio per il nostro aggiornamento in un thriller sovrannaturale e pone domande significative per la nostra società".

I produttori dell'adattamento televisivo saranno i vertici di Constantin Film.