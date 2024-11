Il regista di Predator John McTiernan annuncia: "Non tornerò più alla regia, ecco perché"

Il reinventore dei film d'azione degli anni '80 come Predator e Die Hard, John McTiernan, ha deciso di andare in pensione, almeno per quanto riguarda il ruolo di regista. Lo ha annunciato recentemente, dichiarando che non girerà più film in futuro.

Il regista è stato molto prospero negli '90, durante i quali ha diretto titoli come: Caccia a Ottobre Rosso, Die Hard - Duri a morire e Il caso Thomas Crown. Tuttavia, gli anni '80 non sono stati così gentili con McTiernan, per una serie di motivi: Basic e Rollerball sono andati male, ma è stato anche condannato per aver spiato illegalmente il suo produttore di "Rollerball" e mandato in carcere nel 2013. Alla fine è stato rilasciato nel 2014 e ha scontato il resto della pena agli arresti domiciliari. Il regista ha poi dichiarato bancarotta.

In un'intervista rilasciata a Toiso, McTiernan afferma che i fallimenti dei suoi ultimi due film, - che contenevano sceneggiature che non poteva modificare - lo hanno convinto a non dedicarsi più alla regia, e a dedicare il suo tempo alle sceneggiat:

"È una decisione che vale per tutta la vita. Non voglio più farlo. Sono perfettamente soddisfatto di correggere la tua pessima sceneggiatura. Cercherò di sistemare la tua brutta sceneggiatura... È stata un'esperienza terribile lavorare a Rollerball e Basic, non volevo più fare film. Non voglio fare film brutti. Non voglio lavorare con degli stronzi a cui non frega niente del cinema e che non ne sanno niente, ma che in qualche modo ne sono a capo. Da allora ho lavorato per lo più come script doctor. Correggo le cattive sceneggiature degli altri e non ci metto sopra il mio nome".

Gli ultimi progetti e sceneggiature

Molti mesi fa, McTiernan ha confessato che stava lavorando a tre nuove sceneggiature, che forse non avrebbero mai visto la luce, ma che non avrebbe mai abbandonato. Ha anche detto che intendeva dirigere altri film "prima di morire".

Di recente McTiernan ha parlato con il giornale finlandese Helsingin Sanomat e ha spiegato il motivo per cui non ha diretto un film in quasi 20 anni, lasciando intendere che la causa è da ricercare nel cambiamento di forma dell'industria. Inoltre McTiernan ha dichiarato di ricevere ancora molte offerte per la regia, ma nessuna per buoni film.

Avrebbe dovuto girare "Taut Ceci Foxtrot" nel 2022, interpretato da Uma Thurman e Laurence Fishburne, ma alla fine il progetto è stato cancellato. La pellicola doveva narrare la storia di un gruppo di ribelli che mira a uccidere gli oligarchi e i criminali militari che terrorizzano un pianeta devastato dalla guerra nel remoto sistema solare di Tau Ceti.