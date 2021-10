Il Provinciale torna oggi su Rai2: Ischia nella prima puntata

Oggi su Rai2 alle 14:00 riparte il viaggio de Il Provinciale, che andrà in onda ogni sabato sempre sul secondo canale RAI. Nella prima puntata Federico Quaranta volerà a Ischia, l'isola del dialogo, un luogo dall'eterno confronto tra terra e mare, fra acqua e fuoco, tra storia e mito.

Anche per questa nuova edizione Federico Quaranta si metterà in cammino per scoprire paesaggi, persone e valori di un Paese che non smette mai di sorprendere. Nel suo viaggio a Ischia, tra paesaggi fatti di roccia e di vapori che escono dal sottosuolo, Federico Quaranta sarà accompagnato da uno degli artisti napoletani che meglio ha saputo interpretare con il suono delle sue percussioni il battito vulcanico di questo territorio: Tony Esposito. Per approfondire gli aspetti scientifici ed illustrare le particolarità fisiche del territorio, gli interventi della naturalista Mia Canestrini.

Ma Ischia è fatta soprattutto dalla sua gente: da "forestiero" aperto al dialogo e al desiderio di imparare, Federico si fermerà a chiacchierare con pastori, pescatori, vignaioli, cantori di strada, e parracinari, i costruttori dei muretti a secco ischitani.