Il problema con Jon Stewart: il trailer della seconda stagione della serie Apple TV+

Apple ha appena pubblicato il trailer ufficiale della seconda stagione della serie originale Apple TV+, nominata agli Emmy, chiamata Il problema con Jon Stewart, che farà il suo debutto il 7 ottobre con nuovi episodi rilasciati a cadenza settimanale.

Questa stagione affronterà temi come la questione di genere, le tasse, la globalizzazione, le elezioni americane e altro ancora. Il breve filmato mostra in anteprima alcuni momenti della nuova stagione, tra cui quello in cui Stewart affronta la legislazione anti-transgender, quello in cui mette in discussione la proposta fiscale americana e affronta la globalizzazione economica, con apparizioni di ospiti speciali come LeVar Burton e Susan Sarandon.

L'acclamato conduttore, scrittore, produttore, regista e attivista Jon Stewart, vincitore del premio Mark Twain 2022 per l'Umorismo Americano, approfondisce con empatia e umorismo alcuni degli argomenti più importanti e dibattuti del nostro tempo. Utilizzando la comicità e il buon senso, la serie presenta confronti difficili, di attualità e dal forte impatto culturale, incrociando le diverse prospettive degli esperti di settore e delle persone interessate dal problema indagato in ogni puntata.

La serie, nominata ai Writers Guild Award, è presentata da Jon Stewart, che è anche produttore esecutivo con la sua Busboy Productions. La serie è prodotta dalla showrunner Brinda Adhikari, insieme allo storico manager di Stewart, James Dixon, da Chris McShane e da Richard Plepler attraverso la sua Eden Productions, che ha un accordo complessivo con Apple. Lorrie Baranek e Reza Riazi sono i produttori supervisori e Kris Acimovic è lo sceneggiatore capo.