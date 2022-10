Il Piccolo Chimico: il divertente laboratorio del TikToker Marco Martinelli arriva su Rai Gulp e RaiPlay

Il Piccolo Chimico arriva su Rai Gulp e RaiPlay: da mercoledì 5 ottobre tutti i giorni alle ore 16.40 (e da lunedì 10 ottobre anche alle ore 20) ci sarà un appuntamento speciale, dedicato agli esperimenti scientifici più affascinanti e bizzarri, con il giovane TikToker Marco Martinelli, ricercatore e comunicatore scientifico.

Martinelli è pronto a trasportare i telespettatori nell'affascinante e misterioso mondo della chimica, mostrando semplici ma spettacolari esperimenti e svelando i segreti da laboratorio, con aneddoti curiosi e divertenti. Nei quindici episodi de Il Piccolo Chimico, della durata di 10 minuti l'uno, Marco non sarà solo: come ripeterà sempre nel corso di ogni puntata, per far sì che un esperimento possa essere realizzato correttamente e in sicurezza occorre essere sempre seguiti da almeno un aiutante esperto.

Per questo, Marco sarà in compagnia di alcuni assistenti davvero speciali: Francio, Elia, Argento e Mercurio. Si tratta di quattro character di fantasia, animati in 2D che, con il loro spirito positivo e fortemente emotivo, aiutano (e spesso "disturbano") Marco nella realizzazione del suo esperimento.

A ospitare tutti i protagonisti de Il Piccolo Chimico due location d'eccezione, entrambe collocate all'interno della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa: il laboratorio è il set principale di ogni puntata, ricavato all'interno del prestigioso Laboratorio PlantLab dove Marco ha conseguito laurea e dottorato, e la biblioteca del campus, che accoglie Marco durante gli affascinanti racconti di storie da laboratorio e di grandi scienziati.

Ma oltre agli esperimenti ci sarà modo di divertirsi anche con musica e colpi di scena. Nella Green Room, dove il conduttore si ritroverà per cantare insieme ai ragazzi a casa la canzone dedicata all'esperimento di puntata, e il Bang Bang Lab, una location d'eccezione dedicata agli esperimenti più pazzerelli che hanno un pizzico di esplosivo.

Le canzoni originali de Il Piccolo Chimico cantate da Marco sono scritte da Maurizio Bernacchia, autore del CET di Mogol, e ballate sotto la direzione della coreografa dell'Eurovision Song Contest Irma di Paola. Perfetti tormentoni da TikTok che aiutano a memorizzare formule e reazioni chimiche.

Lo show è un format innovativo che propone una divulgazione entusiasmante per bambine e bambini sulle materie scientifiche, con dinamiche di intrattenimento che rafforzano il legame genitore-figlio. Molti degli esperimenti proposti da Il Piccolo Chimico sono facilmente riproducibili in compagnia di un adulto, facili da eseguire recuperando materie prime e strumenti presenti in casa.

Il Piccolo Chimico è prodotto da Atomic per Rai Kids in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Scritto da Andrea Boin, già autore di "Me contro te", Marco Martinelli, Gianluigi Attorre e Caterina Mollica, regia di Gianluigi Attorre. In onda dal 5 ottobre tutti i giorni alle ore 16.40 su Rai Gulp e in streaming su Rai Play.